Президент Швейцарии усомнился в скором начале переговоров по Украине

Переговоры между Москвой и Киевом об урегулировании ситуации на Украине вряд ли начнутся в ближайшее время. Об этом 14 ноября заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Не думаю, что в ближайшее время будет возможно реальное начало крупных переговоров. Но я уверен, что однажды между двумя странами сложится баланс, на основе которого можно будет начать дипломатическое наступление в целях поиска решения», — сказал он на пресс-конференции в Берне.

По словам Кассиса, история показывает, что все вооруженные конфликты завершаются таким образом.

Ранее в этот день газета «Коммерсантъ» сообщила о переговорах между делегациями США и РФ. По данным издания, Россию представляет директор службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Информация об этой встрече заранее не распространялась. Деталей переговоров источник не разглашает.

В Кремле эту информацию не смогли как подтвердить, так и опровергнуть.

До этого, 9 октября, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что переговоры в Турции между РФ и западными странами могут быть использованы для принуждения России пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины. В этот же день Песков заявил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а турецкий лидер Реджеп Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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