Граждане Китая создали ОПГ для вывоза золота из России

Полиция разоблачила 1 февраля организованную преступную группировку, созданную гражданами Китая.

По данным «Известий», они в течение четырех лет занимались вывозом природного золота из России. Граждане КНР привлекли для этого восемь россиян из нескольких регионов.

Всего участники ОПГ приобрели 94 кг золота, незаконно добытого в Сибири и на Дальнем Востоке. Общая стоимость составила 371 млн рублей.

Золото при участии россиян перевозилось в Забайкальский край, откуда граждане Китая поездом перевозили его в КНР, раздавая взятки работникам железной дороги.

В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»). Один гражданин Китая и двое россиян заключены под стражу, еще с четырех фигурантов взята подписка о невыезде.

Ранее, 19 декабря, в Болгарии задержали двух гражданок Украины при попытке провезти в белье 12 кг золота на контрольно-пропускном пункте на границе. Каждая из обвиняемых несла по 15 пакетов, обмотанных изолентой и закрепленных на теле эластичным бельем. Конфискованные украшения сделаны из 14-каратного золота и имеют общую стоимость более $577 тыс.