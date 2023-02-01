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Бывший президент Франции Олланд отметил рациональность Путина

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Фото: Global Look Press/Julien Mattia
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Президент России Владимир Путин действует рационально и имеет свои доводы. Об этом 1 февраля заявил бывший французский лидер Франсуа Олланд.

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«Путин — радикально рациональный или рационально радикальный человек, как вам угодно. У него есть свои доводы, и в этих рамках он готов применить силу», — сказал он газете Politico.

Олланд выразил мнение, что Путин будет стремиться закрепить свои достижения для стабилизации конфликта на Украине и сделает ставку на то, что «общественное мнение устанет от конфликта». В таком случае Европа поднимет вопрос о проведении переговоров, но посредником могут выступить Турция или Китай, отметил экс-президент Франции.

Ранее, 30 января, бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о популярности Путина среди западных лидеров. Он признался, что был удивлен, когда очередь из политиков, которые хотели пожать ему руку, была больше, чем у экс-президента США Барака Обамы.

До этого, 22 января, посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что в стране не найдется ни одного ребенка, который не знает, кто такой Путин. Он добавил, что в ЮАР точно знают, где находится Москва и Санкт-Петербург, поскольку в школах проходят историю России XX века.

8 декабря 2022 года глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель усомнился в том, что жители Африки, которые поддерживают действия Москвы, знают, где находится Донбасс и кто такой Путин.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла Борреля за это высказывание. Она призвала главу дипломатии ЕС не мерить всех людей по себе. По ее словам, деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов.

Сам российский лидер, комментируя заявление Борреля, сказал, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом.

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