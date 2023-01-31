Порошенко заявил о популярности Путина среди западных лидеров

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о популярности президента России Владимира Путина среди западных лидеров.

По его словам, во время их первой встречи в Нормандии в 2014 году, на мероприятии в честь 70-летия высадки союзников, многие главы государств хотели встретиться именно с Путиным.

«Я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США Бараку Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину», — рассказал Порошенко в фильме «Путин против Запада», вышедшем 30 января на Би-би-си.

В документальной картине также рассказывалось, что президент Франции Франсуа Олланд старался свести Порошенко и Путина, чтобы они провели встречу друг с другом. В итоге, как утверждает французский политик, лидеры Украины и России провели 20-минутный разговор в отдельной комнате.

Ранее, 22 января, посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что в стране не найдется ни одного ребенка, который не знает, кто такой Путин. Он добавил, что в ЮАР точно знают, где находится Москва и Санкт-Петербург, поскольку в школах проходят историю России в XX веке.

8 декабря 2022 года глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель усомнился в том, что жители Африки, которые поддерживают действия Москвы, знают, где находится Донбасс и кто такой Путин.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла Борреля за это высказывание. Она призвала главу дипломатии ЕС не мерить всех людей по себе. По ее словам, деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов.

Сам российский лидер, комментируя заявление Борреля, сказал, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом.