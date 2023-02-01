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На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 6,5 км
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На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 6,5 км

Столб пепла из камчатского вулкана Шивелуч поднялся на шесть с половиной километров
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Фото: РИА Новости/Адитья Сутанта
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Пепловый выброс на высоту до 6,5 км зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке в среду, 1 февраля. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

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«Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что высота самой горы при этом составляет 3283 м.

В МЧС уточнили, что в настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.

Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Ранее, 19 января, на вулкане Шивелуч также был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6,5 км.

26 декабря вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 4 км. В МЧС предупредили о выпадении пепла в поселке Ключи.

До этого извержение вулкана Шивелуч на Камчатке было зафиксировано 20 ноября. На видео с частотой один кадр в минуту показано, как из жерла вулкана поднимается столб пепла и накрывает территорию вокруг. Высота пепла составила до 5 тыс. м.

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