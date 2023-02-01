В Госдуме началась подготовка встреч фракций с Владимиром Путиным

Темы, связанные со специальной военной операцией (СВО), окажутся в центре внимания предстоящих встреч Владимира Путина с руководителями думских фракций, которые запланированы на февраль. В частности, парламентарии планируют затронуть вопросы о списании военнослужащим кредитов и предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам ЧВК, задействованным в спецоперации, выяснили «Известия» у представителей партий.

Источник «Известий» в «Единой России» подтвердил, что подготовка к такой встрече с Владимиром Путиным уже началась. Впрочем, конкретизировать даты и раскрывать другие подробности собеседник не стал.

«Каждый диалог с президентом — это всегда сигнал и импульс для законодателей, так как там вырабатываются стратегические направления для работы парламента на среднесрочную перспективу», — заявил «Известиям» зампред руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По его словам, на встрече будут затрагиваться вопросы прежде всего социального характера, связанные со СВО и устойчивостью экономики в современных условиях.

Руководитель пресс-службы фракции КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил «Известиям», что политсила планирует обсудить с президентом программу коммунистов по преодолению экономических проблем.

«Безусловно, речь может пойти о СВО, достижении целей российской армии в ходе освобождения новых регионов, которые вошли в состав России», — добавил он.

Президент неоднократно говорил о важности сплочения общества, поэтому депутаты могут обсудить с главой РФ конкретные решения, которые позволят реально сплотить население. И, конечно, будет поставлен вопрос о выполнении государством всех социальных гарантий перед гражданами, уточнил Ющенко.

«Госдума сегодня принимает законопроекты, которые необходимы для адаптации нашей экономики к санкциям, социального обеспечения ветеранов боевых действий и мобилизованных, а также для развития бизнеса в условиях СВО», — отметил первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.

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Главному вопросы: в ГД началась подготовка к встречам с президентом