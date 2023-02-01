Главному вопросы: в ГД началась подготовка к встречам с президентом

Темы, связанные с СВО, окажутся в центре внимания предстоящих встреч Владимира Путина с руководителями думских фракций, которые запланированы на февраль . В частности, парламентарии планируют затронуть вопросы о списании военнослужащим кредитов и предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам ЧВК , задействованным в спецоперации, выяснили «Известия» у представителей партий. Эксперты и политики считают, что диалог с депутатами имеет важное значение на фоне ожидания послания президента Федеральному собранию .

Повысить мотивацию

Источник «Известий» в «Единой России» подтвердил, что подготовка к встрече руководителей фракций с Владимиром Путиным уже началась . Впрочем, конкретизировать даты и раскрывать другие подробности собеседник не стал.

— Каждый диалог с президентом — это всегда сигнал и импульс для законодателей, так как там вырабатываются стратегические направления для работы парламента на среднесрочную перспективу, — заявил «Известиям» зампред руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По его словам, на встрече будут затрагиваться вопросы прежде всего социального характера, связанные с СВО и устойчивостью экономики в современных условиях .

Справка «Известий» Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Владимир Путин лично пообщается с лидерами фракций в феврале. 24 января президент провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. На ней были обсуждены приоритетные задачи на 2023 год, а также, как заметил официальный представитель Кремля, «сессия отдельных встреч президента с руководителями фракций». В июле прошлого года глава РФ встречался одновременно с лидерами всех фракций и спикером Госдумы.

Главному вопросы Фото: ТАСС/Иван Высочинский

Руководитель пресс-службы фракции КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил «Известиям», что политсила планирует обсудить с президентом программу коммунистов по преодолению экономических проблем .

— Безусловно, речь может пойти об СВО, достижении целей российской армии в ходе освобождения новых регионов, которые вошли в состав России, — добавил он.

Президент неоднократно говорил о важности сплочения общества, поэтому депутаты могут обсудить с главой РФ конкретные решения, которые позволят реально сплотить население . И, конечно, будет поставлен вопрос о выполнении государством всех социальных гарантий перед гражданами, уточнил коммунист.

— Госдума сегодня принимает законопроекты, которые необходимы для адаптации нашей экономики к санкциям, социального обеспечения ветеранов боевых действий и мобилизованных, а также для развития бизнеса в условиях СВО, — отметил, в свою очередь, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.

— Конечно, самыми важными сегодня должны стать задачи по поддержке наших бойцов и военно-промышленного комплекса, тех отраслей, от которых напрямую зависит победа . Также мы должны оказать всю необходимую помощь семьям военнослужащих и тем, кто прошел СВО, ранен и получил тяжелые увечья, — добавил в беседе с «Известиями» первый зампред фракции «Справедливая Россия ­ — За правду» Олег Нилов.

Главному вопросы Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Приоритетными должны стать вопросы повышения мотивации добровольцев, участие которых в военной операции, по его словам, еще не достигло массового характера. Добиться этого можно, например, через погашение всех кредитов участников СВО , считает он. В сентябре прошлого года Госдума приняла закон только о кредитных каникулах для военнослужащих. Кроме того, Олег Нилов полагает, что необходимо принятие закона о легализации в РФ ЧВК : сотрудникам частных военных компаний, которые участвует в спецоперации, должен быть предоставлен статус ветерана боевых действий.

Во фракции «Новые люди» на запрос «Известий» не ответили.

Выслушать предложения

Встреча Владимира Путина с парламентскими партиями в текущих условиях вполне логична , при этом не исключено, что она пройдет в преддверии новых назначений, полагают эксперты.

— Примерно за год до президентских выборов Владимиру Путину, ожидаемому главному кандидату, логично заявить о целях, ценностях и направлениях политики, которая будет проводиться в этот период и в дальнейшем . Думаю, прежде всего об этом и будет говорить президент с фракциями. Вероятный акцент — новые социальные инициативы, — прокомментировал «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Он добавил: президент традиционно поддерживает диалог с парламентскими фракциями. Ранее глава государства с ними активно обсуждал, например, конституционные изменения, заметил эксперт.

Политолог Дмитрий Фетисов не исключает, что фракции могут предложить президенту свои кандидатуры на пост главы Счетной палаты после ухода Алексея Кудрина.

Главному вопросы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Думаю, что предложения прозвучат, но президент, конечно, оставит за собой право выбора нового председателя СП. Не исключено, что будут и другие перестановки в самих партиях. Сейчас обсуждается смена руководства в КПРФ и «Справедливой России — За правду», — пояснил эксперт.

При этом Дмитрий Фетисов согласен с тем, что основной темой встреч, скорее всего, станет СВО, поддержка военнослужащих и их семей. При этом он отметил важность диалога на фоне ожидания послания президента Федеральному собранию . Ранее ТАСС, ссылаясь на источник в Госдуме, сообщил, что Владимир Путин может огласить послание в 20-х числах февраля. 31 января Дмитрий Песков сказал журналистам, что работа над подготовкой послания не прекращалась, а о сроках проведения этого мероприятия Кремль своевременно сообщит.

— Пока о дате послания президента Федеральному собранию ничего неизвестно. Информации о том, чтобы депутаты оставались в Москве в определенные дни февраля, не поступало, но исключать ничего нельзя. Если вспомнить прошлые периоды, то как раз в преддверии послания президент встречался с лидерами фракций, чтобы выслушать их предложения, оценки происходящего в стране и мире, обсудить текущие проблемы, — напомнил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В прошлом году Владимир Путин не выступил со своим посланием перед Федеральным собранием. Президент подчеркнул, что такое решение было принято из-за очень большой динамики событий. «Поэтому сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время», — подчеркнул он.