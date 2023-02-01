Главному вопросы: в ГД началась подготовка к встречам с президентом
Темы, связанные с СВО, окажутся в центре внимания предстоящих встреч Владимира Путина с руководителями думских фракций, которые запланированы на февраль. В частности, парламентарии планируют затронуть вопросы о списании военнослужащим кредитов и предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам ЧВК, задействованным в спецоперации, выяснили «Известия» у представителей партий. Эксперты и политики считают, что диалог с депутатами имеет важное значение на фоне ожидания послания президента Федеральному собранию.
Повысить мотивацию
Источник «Известий» в «Единой России» подтвердил, что подготовка к встрече руководителей фракций с Владимиром Путиным уже началась. Впрочем, конкретизировать даты и раскрывать другие подробности собеседник не стал.
— Каждый диалог с президентом — это всегда сигнал и импульс для законодателей, так как там вырабатываются стратегические направления для работы парламента на среднесрочную перспективу, — заявил «Известиям» зампред руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.
По его словам, на встрече будут затрагиваться вопросы прежде всего социального характера, связанные с СВО и устойчивостью экономики в современных условиях.
Руководитель пресс-службы фракции КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил «Известиям», что политсила планирует обсудить с президентом программу коммунистов по преодолению экономических проблем.
— Безусловно, речь может пойти об СВО, достижении целей российской армии в ходе освобождения новых регионов, которые вошли в состав России, — добавил он.
Президент неоднократно говорил о важности сплочения общества, поэтому депутаты могут обсудить с главой РФ конкретные решения, которые позволят реально сплотить население. И, конечно, будет поставлен вопрос о выполнении государством всех социальных гарантий перед гражданами, уточнил коммунист.
— Госдума сегодня принимает законопроекты, которые необходимы для адаптации нашей экономики к санкциям, социального обеспечения ветеранов боевых действий и мобилизованных, а также для развития бизнеса в условиях СВО, — отметил, в свою очередь, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.
— Конечно, самыми важными сегодня должны стать задачи по поддержке наших бойцов и военно-промышленного комплекса, тех отраслей, от которых напрямую зависит победа. Также мы должны оказать всю необходимую помощь семьям военнослужащих и тем, кто прошел СВО, ранен и получил тяжелые увечья, — добавил в беседе с «Известиями» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.
Приоритетными должны стать вопросы повышения мотивации добровольцев, участие которых в военной операции, по его словам, еще не достигло массового характера. Добиться этого можно, например, через погашение всех кредитов участников СВО, считает он. В сентябре прошлого года Госдума приняла закон только о кредитных каникулах для военнослужащих. Кроме того, Олег Нилов полагает, что необходимо принятие закона о легализации в РФ ЧВК: сотрудникам частных военных компаний, которые участвует в спецоперации, должен быть предоставлен статус ветерана боевых действий.
Во фракции «Новые люди» на запрос «Известий» не ответили.
Выслушать предложения
Встреча Владимира Путина с парламентскими партиями в текущих условиях вполне логична, при этом не исключено, что она пройдет в преддверии новых назначений, полагают эксперты.
— Примерно за год до президентских выборов Владимиру Путину, ожидаемому главному кандидату, логично заявить о целях, ценностях и направлениях политики, которая будет проводиться в этот период и в дальнейшем. Думаю, прежде всего об этом и будет говорить президент с фракциями. Вероятный акцент — новые социальные инициативы, — прокомментировал «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.
Он добавил: президент традиционно поддерживает диалог с парламентскими фракциями. Ранее глава государства с ними активно обсуждал, например, конституционные изменения, заметил эксперт.
Политолог Дмитрий Фетисов не исключает, что фракции могут предложить президенту свои кандидатуры на пост главы Счетной палаты после ухода Алексея Кудрина.
— Думаю, что предложения прозвучат, но президент, конечно, оставит за собой право выбора нового председателя СП. Не исключено, что будут и другие перестановки в самих партиях. Сейчас обсуждается смена руководства в КПРФ и «Справедливой России — За правду», — пояснил эксперт.
При этом Дмитрий Фетисов согласен с тем, что основной темой встреч, скорее всего, станет СВО, поддержка военнослужащих и их семей. При этом он отметил важность диалога на фоне ожидания послания президента Федеральному собранию. Ранее ТАСС, ссылаясь на источник в Госдуме, сообщил, что Владимир Путин может огласить послание в 20-х числах февраля. 31 января Дмитрий Песков сказал журналистам, что работа над подготовкой послания не прекращалась, а о сроках проведения этого мероприятия Кремль своевременно сообщит.
— Пока о дате послания президента Федеральному собранию ничего неизвестно. Информации о том, чтобы депутаты оставались в Москве в определенные дни февраля, не поступало, но исключать ничего нельзя. Если вспомнить прошлые периоды, то как раз в преддверии послания президент встречался с лидерами фракций, чтобы выслушать их предложения, оценки происходящего в стране и мире, обсудить текущие проблемы, — напомнил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
В прошлом году Владимир Путин не выступил со своим посланием перед Федеральным собранием. Президент подчеркнул, что такое решение было принято из-за очень большой динамики событий. «Поэтому сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время», — подчеркнул он.