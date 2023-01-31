Минпромторг анонсировал ужесточение правил выпуска машин в России

Министерство промышленности и торговли России после 1 июня введет новые правила и требования к выпуску автомобилей в стране. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 31 января.

«Минпромторгом России будет подготовлен проект, предусматривающий ужесточение обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», ― рассказали в министерстве.

Отмечается, что до лета в стране продолжат действовать льготные требования к автопроизводителям, которые были введены на фоне санкций и оттока иностранных производителей.

О продлении упрощенного регламента для сертификации машин в России стало известно ранее в этот день.

Ряд отечественных производителей обращались с просьбой о сохранении подобного регламента к Минпромторгу. По их словам, несмотря на то что компаниям удалось найти альтернативных поставщиков для производства, риски усиления санкций против России сохраняются.

Упрощенный техрегламент для сертификации автомобилей в России был опубликован 16 мая 2022 года. Согласно постановлению, автомобили в России можно производить с двигателями разных классов экологичности, в том числе с самым низким «Евро-0», — без систем ABS (предотвращает блокировку колес) и ESP (система контроля устойчивости автомобиля).

Также теперь необязательно устанавливать подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. Система ЭРА-ГЛОНАСС может быть лишена функции автоматического срабатывания после ДТП.

3 мая правительство РФ обновило правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Согласно документу, новый владелец должен подать заявление в ГИБДД для постановки автомобиля на учет в течение 10 дней с факта покупки машины.