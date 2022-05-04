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В России изменились правила регистрации автомобилей

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Правительство РФ обновило правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Постановление вступило в силу 3 мая.

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Согласно документу, новый владелец должен подать заявление в ГИБДД для постановки автомобиля на учет в течение 10 дней с факта покупки машины, выпуска ее в обращение при изготовлении для личного пользования или со дня временного ввоза транспортного средства на территорию России на срок более года.

Также в постановлении уточнили порядок присвоения государственного регистрационного номера «Транзит» при оформлении регистрационных документов на транспортные средства. Речь идет об автомобилях, которые перегоняют за пределы России к месту продажи или к конечному производителю.

12 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что действие водительских удостоверений, срок которых скоро истекает, автоматически продлят на три года. Кроме этого, на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов. Аналогичная мера распространится на отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о госрегистрации племенных стад.

25 апреля стало известно, что срок действия удостоверений продлевается только для национальных водительских удостоверений и действует исключительно на территории РФ.

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