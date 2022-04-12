В России продлят действие истекших водительских прав на три года
Действие водительских удостоверений, срок которых скоро истекает, продлят на три года. Об этом на заседании президиума профильной комиссии кабмина 12 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Еще одно постановление, направленное на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений. Тех, которые предстояло обменять в течении ближайших двух лет (с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года)», — отметил он.
Кроме этого, на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, отметил глава правительства. По предварительным данным, такая мера затронет примерно 600 организаций.
Мишустин добавил, что аналогичное решение распространится на отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о госрегистрации племенных стад.
Принятые меры позволят снизить нагрузку на россиян, предпринимателей, организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, уточнил премьер-министр.
С инициативой о продлении водительских прав выступили 6 апреля Минэкономразвития РФ и МВД РФ. Предполагалось, что такое решение поможет поддержать бизнес в условиях санкций. Продление срока действия документов затронет более 5 млн водителей по всей стране.
11 апреля стало известно, что в РФ россияне стали реже сдавать экзамен на водительские права с первого раза. Согласно данным Госавтоинспекции, ГИБДД России за 2021 год провела 7,7 млн экзаменов на водительские права, из них 3,4 млн человек сдавали теорию и 4,3 млн — практику. По сравнению с показателями 2020 года число водителей, успешно сдавших теоретический и практический экзамены на права с первого раза, сократилось на 4 и 14% соответственно.