Упрощенные требования к сертификации автомобилей продлят до 1 июня

Действие упрощенного технического регламента для сертификации автомобилей в России, который был введен правительством в мае 2022 года, планируется продлить до 1 июня текущего года. Об этом во вторник, 31 января, сообщил источник ТАСС, близкий к Министерству промышленности и торговли РФ.

«Действие постановления правительства № 855 планируется продлить до 1 июня», — сказал он.

В пресс-службе министерства рассказали, что ведомство получало обращения компаний по поводу продления облегченных условий сертификации и намерено оперативно их рассмотреть.

В частности, письмо с предложением о продлении техрегламента Минпромторгу направлял КамАЗ. В нем говорится, что, хотя в настоящий момент удалось найти альтернативных поставщиков для производства грузовиков уровня Евро-5, риски усиления санкционного давления всё еще сохраняются.

Автомобильная компания «Соллерс» в свою очередь в аналогичном письме предлагала продлить действие постановления до 1 июля 2024 года.

«C февраля 2022 года «Соллерс» ведет активную работу по замене ушедших поставщиков компонентов и скорейшему возвращению к стандартам технического регламента. <...>. При этом по ряду компонентов требовалась разработка почти с нуля, что увеличивает как срок самой разработки компонента, так и требует длительных циклов испытаний и калибровок в составе готового автомобиля», — пояснили в компании.

Упрощенный техрегламент для сертификации автомобилей в России был опубликован 16 мая 2022 года. Согласно постановлению, автомобили в России можно производить с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким Евро-0», — без систем ABS (предотвращает блокировку колес) и ESP (система контроля устойчивости автомобиля). Также теперь необязательно устанавливать подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. Система ЭРА-ГЛОНАСС может быть лишена функции автоматического срабатывания после ДТП.

3 мая правительство РФ обновило правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Согласно документу, новый владелец должен подать заявление в ГИБДД для постановки автомобиля на учет в течение 10 дней с факта покупки машины.