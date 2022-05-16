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Правительство опубликовало упрощенный техрегламент для сертификации авто в РФ

Правительство опубликовало упрощенный техрегламент для сертификации автомобилей в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство РФ 16 мая опубликовало упрощенный технический регламент для сертификации автомобилей в России. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Новые правила будут применяться в отношении «отдельных колесных транспортных средств», если невозможно сертифицировать их по правилам стандартного техрегламента Таможенного союза № 877 «в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных средств».

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В частности, автомобили в России можно производить с двигателями разных классов экологичности — в том числе самым низким «Евро-0», — без систем ABS (предотвращает блокировку колес) и ESP (система контроля устойчивости автомобиля).

Также теперь необязательно устанавливать подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. Система ЭРА-ГЛОНАСС может быть лишена функции автоматического срабатывания после ДТП.

Росстандарт в недельный срок должен подготовить новые межгосударственные и национальные стандарты, соответствующие новым требованиям. Постановление действует до 1 февраля 2023 года.

Упрощается и сам процесс сертификации автомобилей. Так, экспертной организацией по сертификации назначено подведомственное Минпромторгу РФ ФГУП НАМИ; оно будет проводить оценку соответствия машин новым требованиям, а также проводить необходимые исследования и измерения при оценке соответствия. Предприятие сможет привлекать для испытаний аккредитованные лаборатории, в том числе самих производителей.

«Допускается проведение испытаний на оборудовании крупнейшего изготовителя (из реестра Минпромторга) либо в присутствии представителя экспертной организации (ФГУП НАМИ), в том числе с использованием средств дистанционного взаимодействия, либо с видеофиксацией процесса проведения испытаний с контролем геопозиции места проведения испытаний», — сказано в постановлении кабмина.

Результаты испытаний, проведенных изготовителем самостоятельно, принимаются при сертификации малых партий автомобилей, говорится в тексте документа без уточнения объема партии.

3 мая правительство РФ обновило правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Согласно документу, новый владелец должен подать заявление в ГИБДД для постановки автомобиля на учет в течение 10 дней с факта покупки машины.

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