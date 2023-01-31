Ведущие телеканала Sky News Australia остановили эфир во время обсуждения конфликта на Украине с национальным директором лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер, усомнившейся в успехах украинской армии и возможности победы Украины. Ролик с эфиром опубликован на канале СМИ в сервисе YouTube .

«Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает?» — задалась вопросом Сторер.

Она отметила, что страны мира продолжают посылать Киеву миллиардную помощь.

«Мы даже не знаем, куда отправляем танки», — заявила политик.

Сторер также подчеркнула, что если бы Вашингтон не вмешался в ситуацию, то конфликт уже был бы завершен.

Телеведущие не поддержали позицию политика, но она продолжила критиковать власти Украины, назвав украинского президента Владимира Зеленского «пешкой в игре больших политиков».

«Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт», — добавила политик, после чего эфир телеканала был прерван.

Ранее, 20 октября 2022 года французский телеканал прервал связь с корреспонденткой в прямом эфире после того, как она упомянула об ударах по Херсону со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При монтаже выпуска для сайта отрывок был вырезан редакторами.

В августе прошлого года британское издание Daily Mail попалось на лжи. Оно опубликовало видео под названием «Жители Светлодарска реагируют на российские обстрелы». Однако в нем жители города утверждали, что населенный пункт обстреляли из оружия натовского образца. Из их рассказов следовало, что огонь вели именно украинские военные.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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