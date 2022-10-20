Французский телеканал BFM TV внезапно потерял связь с корреспонденткой Анн-Лор Банс сразу после того, как она упомянула об обстрелах вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданских объектов в Херсоне.

«Должна напомнить, что инфраструктура Херсона, присоединенного Россией в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы…» — успела сказать Банс, прежде чем ее отключили.

Ведущие заявили, что потеряли связь с журналисткой, и перешли к обсуждению следующей новости.

При монтаже выпуска для сайта телеканала этот отрывок был вырезан.

Ранее, в августе, британское издание Daily Mail попалось на лжи. Оно опубликовало видео, озаглавленное как «Жители Светлодарска реагируют на российские обстрелы». Однако в нем жители города утверждали, что населенный пункт обстреляли из оружия натовского образца. Из их рассказов следовало, что огонь вели именно украинские военные.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем вооруженных сил Украины.

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