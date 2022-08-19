Британское издание Daily Mail попалась на лжи. Оно опубликовало в своем YouTube-канале 9 августа видео, озаглавленное как «Жители Светлодарска реагируют на российские обстрелы».

Однако в нем жители города утверждают, что населенный пункт обстреляли из оружия «натовского» образца. Из их рассказов следует, что огонь вели именно украинские военные.

Светлодарск находится в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он перешел под контроль союзных сил еще 24 мая.

Ранее, в июле, журналист русской службы Би-би-си (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Илья Барабанов сообщил о том, что военкор «Известий» Валентин Трушнин якобы причастен к смерти солдат Вооруженных сил РФ. Позже он признал, что без проверки опубликовал полученный им фейк.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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