Реклама
Прямой эфир
Мир
Сотрудники ЗАЭС обратились к Киеву с требованием прекратить обстрелы
Происшествия
Губернатор Севастополя заявил о сработавших системах ПВО
Мир
Путин отметил роль выборов в развитии демократической системы в РФ
Туризм
Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу виз российским туристам
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Мир
Власти Румынии приняли решение о высылке российского дипломата
Мир
В Госдепе рассказали о сложностях с введением дальнейших санкций против России
Мир
Макрон выразил желание еще раз созвониться с Путиным
Туризм
Таиланд увеличит срок безвизового пребывания для россиян до 45 дней
Мир
США призвали Зеленского посетить саммит G20 в случае визита Путина
Мир
«Газпром» предупредил о полной остановке «Северного потока»
Мир
Власти Эстонии предложат ЕК ввести восьмой пакет антироссийских санкций
Сюжет:

Daily Mail поймали на лжи в освещении обстрелов Светлодарска

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британское издание Daily Mail попалась на лжи. Оно опубликовало в своем YouTube-канале 9 августа видео, озаглавленное как «Жители Светлодарска реагируют на российские обстрелы».

Однако в нем жители города утверждают, что населенный пункт обстреляли из оружия «натовского» образца. Из их рассказов следует, что огонь вели именно украинские военные.

Силовое разрешение: российской военной техники на ЗАЭС нет
В Минобороны РФ привели доказательства

Светлодарск находится в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он перешел под контроль союзных сил еще 24 мая.

Ранее, в июле, журналист русской службы Би-би-си (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Илья Барабанов сообщил о том, что военкор «Известий» Валентин Трушнин якобы причастен к смерти солдат Вооруженных сил РФ. Позже он признал, что без проверки опубликовал полученный им фейк.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022