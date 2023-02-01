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Профессор назвал преимущества появления в России должности врача-стажера

Профессор Агапов: появление в РФ должности врача-стажера замотивирует молодых специалистов чаще оставаться в профессии
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Фото: Кирилл Шипицин
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Поручение президента России Владимира Путина о введении должности врача-стажера является важной инициативой, которая обеспечит дополнительную мотивацию для молодых специалистов чаще оставаться в профессии. Такое мнение выразил руководитель образовательно-научного кластера «Биомед» БФУ им. И. Канта, доктор медицинских наук, профессор Михаил Агапов в беседе с «Известиями» 1 февраля.

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Соответствующее поручение Минздраву российский лидер дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ввести должность врача-стажера поручено до 15 июля 2023 года, следует из сообщения на сайте Кремля. Мера позволит студентам ординатуры работать по специальности уже со второго курса.

«На мой взгляд, это важная инициатива. Она обеспечит дополнительную мотивацию для молодых специалистов чаще оставаться в профессии и после окончания ординатуры. Новая должность, которую рассматривают на законодательном уровне, позволит ординаторам участвовать в лечебном процессе на равных правах с уже опытными докторами. А это будет способствовать воспитанию уже с первых шагов чувства ответственности за результаты лечения пациентов и плавной адаптации к рабочей среде врачей», — подчеркнул Агапов.

Кроме того, как отметил специалист, эта инициатива обеспечит возможность для улучшения материального положения ординаторов и накопления трудового стажа.

В декабре российский лидер заявил о необходимости усовершенствовать оплату труда в первичном звене здравоохранения. Он также сообщил о назначении с 1 января 2023 года дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена и скорых в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей.

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