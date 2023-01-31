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Полиция Франции разгоняет протестующих против пенсионной реформы

Полиция Франции применила слезоточивый газ и водомет для разгона протестующих против пенсионной реформы
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Во Франции полиция применяет силовые методы для разгона протестующих против повышения пенсионного возраста. Об этом 31 января сообщает RT в своем Telegram-канале.

По информации издания, в Нанте силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ, а в Ренне — газ и водомет. На опубликованных роликах видны клубы дыма на улицах городов, отряды полицейских и убегающие от них люди.

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Отмечается, что в крупных французских городах общественный транспорт работает с перебоями, нарушены цепочки поставок топлива.

О том, что во Франции началась вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, стало известно ранее 31 января. Уже тогда сообщалось о столкновениях манифестантов с полицией в Ренне. Радикалы движения Black Bloc жгли мусорные баки и забрасывали сотрудников полиции бутылками.

Первая всеобщая демонстрация состоялась 19 января. По данным профсоюза, акция в Париже насчитывала 400 тыс. участников, а всего в стране в 200 митингах протестовало 2 млн человек.

11 января около 1 тыс. французов вечером вышли на демонстрацию против пенсионной реформы в Перпиньяне. Они прошли по улицам города с факелами в руках.

Днем ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. Так, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

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