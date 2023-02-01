Стоп-кадры: как помогут находящимся под риском увольнения

В России разрабатывают новую редакцию закона «О занятости населения в РФ» взамен того, что был принят еще в 1991 году. В документе, призванном ответить на все вызовы современного рынка труда, впервые будет закреплен статус граждан, находящихся под риском увольнения. Им, как и людям, которые хотят сменить имеющуюся работу, окажут поддержку в службе занятости. Подробности в материале «Известий».

Что изменится

Рассмотреть законопроект в первом чтении парламентарии могут уже в феврале, сообщил депутат Андрей Исаев.

— Новый закон о занятости разрабатывался на площадке Госдумы с участием представителей экспертных сообществ и ведомств, включая Минтруд России , — сообщили «Известиям» в Минтруде. — Цель новых норм — отразить изменения, которые произошли на рынке кадров, в том числе на законодательном уровне закрепить практики и меры поддержки, которые уже действуют.

Стоп-кадры Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В документе появятся две новые формы: самозанятость и платформенная занятость. При этом урегулировать их должны отдельным федеральным законом. Кроме того, прописывается возможность регистрировать гражданина в службе занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания. При этом благодаря единой платформе в сфере занятости «Работа в России» не возникнет задвоений — один человек не сможет получить пособия в двух регионах сразу.

Ожидается, что в законе появятся новые категории: граждане, находящиеся под риском увольнения, а также бывшие участники военной операции. Прописаны и меры поддержки — они теперь будут официально предоставляться не только безработным. Более того, услуги служб занятости станут доступны и для граждан, которые зарегистрировались для того, чтобы просто поменять работу, а не от безысходности.

Закон как Кодекс

Руководитель экспертного центра «Деловой России» по трудовым отношениям и охране труда, партнер SRG Виталий Федин заметил, что в новом законе пытаются не просто обозначить основные принципы занятости населения, как это было ранее, но и дать правовое определение новым формам, а также максимально детально прописать категории занятых и положенные им гарантии.

— С одной стороны, можно приветствовать желание регулятора придать правовой статус сложившимся нормам трудовых отношений с одновременным стремлением повысить качество гарантий для занятых и безработных граждан, — сказал он «Известиям». — С другой стороны, новая редакция закона фактически выходит за рамки обозначения основных принципов системы поддержки занятости населения, частично приближаясь по уровню регулирования к Трудовому кодексу.

Стоп-кадры Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Виталий Федин предупреждает, что чрезмерная детализация мероприятий и стандартов может привести к трудностям в реализации положений закона. Если правоприменительная практика выявит нестыковки и пробелы, то корректировать федеральный закон будет гораздо сложнее, чем подзаконные акты.

Н овую редакцию «Закона о занятости» в целом стоит рассматривать как включение в нормативное поле практик, которые службы занятости де-факто уже оказывают, считает старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. Тем же работникам, находящимся под риском увольнения, помощь уже оказывается и их учет ведется, отмечает эксперт.

Как помогут рискующим остаться без работы

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Максим Фатеев поясняет, что имеется в виду под понятиями «риск увольнения» и «граждане, находящиеся под риском увольнения»: речь идет не о конкретном человеке, который вдруг почувствовал, что может остаться без работы, а о ситуации, в которой оказался его работодатель.

Стоп-кадры Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— «Риск увольнения» — это макроэкономическая ситуация, когда достаточно большая численность работающих попадает под эту категорию, либо это ситуация в отрасли, регионе, организации, — сказал он «Известиям». — Важно выделить те критерии, по которым службы занятости могут уделять внимание и оказывать помощь нуждающимся гражданам. Ориентироваться можно только на конкретные параметры.

В Минтруде отмечают, что для работников, находящихся под риском увольнения, уже разработан комплекс мер поддержки — в частности, они могут бесплатно переобучиться по новой профессии в рамках нацпроекта «Демография» или стать участниками программ обучения промпредприятий , чтобы сохранить свою занятость на предыдущем месте работы, но с новой квалификацией.

— Сотрудники, находящиеся под риском увольнения, могут рассчитывать на полный спектр услуг центров занятости наряду с безработными: от профориентирования и психологической поддержки до помощи в открытии собственного дела, — рассказали в министерстве. — Эта мера начала действовать еще в прошлом году, но ее продлили до конца 2023-го.

Стоп-кадры Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций Алла Факторович поясняет, что изначально программа переобучения касалась молодых людей, которые более четырех месяцев не могли найти работу или не имели профессионального образования; студентов последних курсов вузов и колледжей, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности; молодых мам, находящихся в декрете; неработающих мам дошкольников; предпенсионеров и пенсионеров. Но в последний год в периметре программы оказались и граждане, находящиеся под риском увольнения, вне зависимости от возраста. В общей сложности на выбор предлагается более 20 тыс. программ по востребованным специальностям.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин подчеркивает, что мониторингом ситуации с рисками увольнения государство занимается — и в целом с этим справляется, обеспечивая ускоренное трудоустройство и переквалификацию специалистов.

Как помогут желающим сменить работу

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина замечает, что сам гражданин, если понимает, что в ближайшее время может остаться без работы, тоже имеет право обратиться в службу занятости и заявить о желании найти новое место — для него точно так же будет составлен индивидуальный план по поиску работы. Однако это уже другая ситуация, которую назвать «риском увольнения» в понимании служб занятости нельзя.

Стоп-кадры Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Максим Фатеев замечает, что сейчас службы занятости оказывают помощь всем гражданам, которые к ним обращаются , но предлагать рабочие места, направлять на обучение, оказывать поддержку в создании собственного дела могут только лицам, которые числятся безработными.

— В современных экономических условиях, когда идет трансформация рабочих мест, было бы положительно, если сотрудники, желающие сменить организацию, могли пройти бесплатные государственные курсы, — говорит вице-президент ТПП РФ. — Но для этого на уровне государства, региона, отрасли должен вестись анализ спроса и предложения на рабочую силу хотя бы на среднесрочный период. Тогда было бы возможно проанализировать, где существует избыток, а где кадровый дефицит.

Андрей Шубин из «Опоры России» соглашается, что государство должно быть готово помочь желающему сменить работу, но нужно мониторить ситуацию, не позволяя готовить излишнее количество кадров в той или иной сфере.

Как поменяется начисление пособий

Также в редакции документа закрепляется новый принцип определения размера пособия . Оно будет рассчитываться, исходя из минимальной суммы оплаты труда, которая и станет максимальным пособием. Для того чтобы получать больше минимума (сейчас это 1500 рублей), нужно соблюсти три условия: работать перед увольнением не менее 26 недель, с момента ухода должно пройти не более 12 месяцев, а увольнение не должно быть связано с « виновными действиями » гражданина.

Стоп-кадры Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Проблемой до сих пор оставались отношения служб занятости с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые в силу своего статуса имели право только на минимальный размер пособия. Их право на максимальную выплату новый закон тоже должен защитить. В расчет будет приниматься в том числе средний размер исчисленных налоговых отчислений.

Расширение действия максимальных пособий по безработице на ИП и самозанятых чревато рисками злоупотреблений, отмечает Виктор Ляшок. Однако здесь не повторится ситуация, которая сложилась в пандемию, когда резкое повышение пособия по безработице привело к увеличению случаев неправомерного получения этих выплат: сейчас налоговые и иные формы контроля существенно расширились, говорит он.

Екатерина Стенякина поясняет: индивидуальный предприниматель или самозанятый человек сможет обратиться в службу занятости как безработный только в случае ликвидации ИП или в случае полного закрытия статуса самозанятого. При определении размера пособия подключится налоговая служба.

— Если такой гражданин на протяжении предыдущих 12 календарных месяцев делал отчисления в налоговую службу, то тогда он может претендовать на повышенное пособие по безработице, — сказала она. — Хочу напомнить, что в прошлом году был принят закон, который позволяет при назначении мер социальной поддержки обмениваться соответствующей информацией профильным учреждениям, поэтому для службы занятости не возникнет трудностей с подтверждением информации, представленной человеком о себе. Планируется, что на такую проверку будет отведено порядка 10 дней.

Председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ Наталья Починок замечает, что более серьезные пособия, наоборот, могут вывести граждан, которые находятся в системе серой занятости, на прозрачные механизмы трудоустройства в будущем.