Стоп-кадры: как помогут находящимся под риском увольнения
В России разрабатывают новую редакцию закона «О занятости населения в РФ» взамен того, что был принят еще в 1991 году. В документе, призванном ответить на все вызовы современного рынка труда, впервые будет закреплен статус граждан, находящихся под риском увольнения. Им, как и людям, которые хотят сменить имеющуюся работу, окажут поддержку в службе занятости. Подробности в материале «Известий».
Что изменится
Рассмотреть законопроект в первом чтении парламентарии могут уже в феврале, сообщил депутат Андрей Исаев.
— Новый закон о занятости разрабатывался на площадке Госдумы с участием представителей экспертных сообществ и ведомств, включая Минтруд России, — сообщили «Известиям» в Минтруде. — Цель новых норм — отразить изменения, которые произошли на рынке кадров, в том числе на законодательном уровне закрепить практики и меры поддержки, которые уже действуют.
В документе появятся две новые формы: самозанятость и платформенная занятость. При этом урегулировать их должны отдельным федеральным законом. Кроме того, прописывается возможность регистрировать гражданина в службе занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания. При этом благодаря единой платформе в сфере занятости «Работа в России» не возникнет задвоений — один человек не сможет получить пособия в двух регионах сразу.
Ожидается, что в законе появятся новые категории: граждане, находящиеся под риском увольнения, а также бывшие участники военной операции. Прописаны и меры поддержки — они теперь будут официально предоставляться не только безработным. Более того, услуги служб занятости станут доступны и для граждан, которые зарегистрировались для того, чтобы просто поменять работу, а не от безысходности.
Закон как Кодекс
Руководитель экспертного центра «Деловой России» по трудовым отношениям и охране труда, партнер SRG Виталий Федин заметил, что в новом законе пытаются не просто обозначить основные принципы занятости населения, как это было ранее, но и дать правовое определение новым формам, а также максимально детально прописать категории занятых и положенные им гарантии.
— С одной стороны, можно приветствовать желание регулятора придать правовой статус сложившимся нормам трудовых отношений с одновременным стремлением повысить качество гарантий для занятых и безработных граждан, — сказал он «Известиям». — С другой стороны, новая редакция закона фактически выходит за рамки обозначения основных принципов системы поддержки занятости населения, частично приближаясь по уровню регулирования к Трудовому кодексу.
Виталий Федин предупреждает, что чрезмерная детализация мероприятий и стандартов может привести к трудностям в реализации положений закона. Если правоприменительная практика выявит нестыковки и пробелы, то корректировать федеральный закон будет гораздо сложнее, чем подзаконные акты.
Новую редакцию «Закона о занятости» в целом стоит рассматривать как включение в нормативное поле практик, которые службы занятости де-факто уже оказывают, считает старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. Тем же работникам, находящимся под риском увольнения, помощь уже оказывается и их учет ведется, отмечает эксперт.
Как помогут рискующим остаться без работы
Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Максим Фатеев поясняет, что имеется в виду под понятиями «риск увольнения» и «граждане, находящиеся под риском увольнения»: речь идет не о конкретном человеке, который вдруг почувствовал, что может остаться без работы, а о ситуации, в которой оказался его работодатель.
— «Риск увольнения» — это макроэкономическая ситуация, когда достаточно большая численность работающих попадает под эту категорию, либо это ситуация в отрасли, регионе, организации, — сказал он «Известиям». — Важно выделить те критерии, по которым службы занятости могут уделять внимание и оказывать помощь нуждающимся гражданам. Ориентироваться можно только на конкретные параметры.
В Минтруде отмечают, что для работников, находящихся под риском увольнения, уже разработан комплекс мер поддержки — в частности, они могут бесплатно переобучиться по новой профессии в рамках нацпроекта «Демография» или стать участниками программ обучения промпредприятий, чтобы сохранить свою занятость на предыдущем месте работы, но с новой квалификацией.
— Сотрудники, находящиеся под риском увольнения, могут рассчитывать на полный спектр услуг центров занятости наряду с безработными: от профориентирования и психологической поддержки до помощи в открытии собственного дела, — рассказали в министерстве. — Эта мера начала действовать еще в прошлом году, но ее продлили до конца 2023-го.
Заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций Алла Факторович поясняет, что изначально программа переобучения касалась молодых людей, которые более четырех месяцев не могли найти работу или не имели профессионального образования; студентов последних курсов вузов и колледжей, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности; молодых мам, находящихся в декрете; неработающих мам дошкольников; предпенсионеров и пенсионеров. Но в последний год в периметре программы оказались и граждане, находящиеся под риском увольнения, вне зависимости от возраста. В общей сложности на выбор предлагается более 20 тыс. программ по востребованным специальностям.
Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин подчеркивает, что мониторингом ситуации с рисками увольнения государство занимается — и в целом с этим справляется, обеспечивая ускоренное трудоустройство и переквалификацию специалистов.
Как помогут желающим сменить работу
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина замечает, что сам гражданин, если понимает, что в ближайшее время может остаться без работы, тоже имеет право обратиться в службу занятости и заявить о желании найти новое место — для него точно так же будет составлен индивидуальный план по поиску работы. Однако это уже другая ситуация, которую назвать «риском увольнения» в понимании служб занятости нельзя.
Максим Фатеев замечает, что сейчас службы занятости оказывают помощь всем гражданам, которые к ним обращаются, но предлагать рабочие места, направлять на обучение, оказывать поддержку в создании собственного дела могут только лицам, которые числятся безработными.
— В современных экономических условиях, когда идет трансформация рабочих мест, было бы положительно, если сотрудники, желающие сменить организацию, могли пройти бесплатные государственные курсы, — говорит вице-президент ТПП РФ. — Но для этого на уровне государства, региона, отрасли должен вестись анализ спроса и предложения на рабочую силу хотя бы на среднесрочный период. Тогда было бы возможно проанализировать, где существует избыток, а где кадровый дефицит.
Андрей Шубин из «Опоры России» соглашается, что государство должно быть готово помочь желающему сменить работу, но нужно мониторить ситуацию, не позволяя готовить излишнее количество кадров в той или иной сфере.
Как поменяется начисление пособий
Также в редакции документа закрепляется новый принцип определения размера пособия. Оно будет рассчитываться, исходя из минимальной суммы оплаты труда, которая и станет максимальным пособием. Для того чтобы получать больше минимума (сейчас это 1500 рублей), нужно соблюсти три условия: работать перед увольнением не менее 26 недель, с момента ухода должно пройти не более 12 месяцев, а увольнение не должно быть связано с «виновными действиями» гражданина.
Проблемой до сих пор оставались отношения служб занятости с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые в силу своего статуса имели право только на минимальный размер пособия. Их право на максимальную выплату новый закон тоже должен защитить. В расчет будет приниматься в том числе средний размер исчисленных налоговых отчислений.
Расширение действия максимальных пособий по безработице на ИП и самозанятых чревато рисками злоупотреблений, отмечает Виктор Ляшок. Однако здесь не повторится ситуация, которая сложилась в пандемию, когда резкое повышение пособия по безработице привело к увеличению случаев неправомерного получения этих выплат: сейчас налоговые и иные формы контроля существенно расширились, говорит он.
Екатерина Стенякина поясняет: индивидуальный предприниматель или самозанятый человек сможет обратиться в службу занятости как безработный только в случае ликвидации ИП или в случае полного закрытия статуса самозанятого. При определении размера пособия подключится налоговая служба.
— Если такой гражданин на протяжении предыдущих 12 календарных месяцев делал отчисления в налоговую службу, то тогда он может претендовать на повышенное пособие по безработице, — сказала она. — Хочу напомнить, что в прошлом году был принят закон, который позволяет при назначении мер социальной поддержки обмениваться соответствующей информацией профильным учреждениям, поэтому для службы занятости не возникнет трудностей с подтверждением информации, представленной человеком о себе. Планируется, что на такую проверку будет отведено порядка 10 дней.
Председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ Наталья Починок замечает, что более серьезные пособия, наоборот, могут вывести граждан, которые находятся в системе серой занятости, на прозрачные механизмы трудоустройства в будущем.