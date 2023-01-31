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Коньковый год: русские фигуристы выиграли чемпионаты 20 стран

В этом сезоне им покорились национальные соревнования США, Австралии и даже Филиппин
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Под конец января сразу два крупных турнира в фигурном катании выиграли спортсмены русского происхождения. Анастасия Губанова, перешедшая под флаг Грузии, победила на чемпионате Европы. Сын русских эмигрантов Илья Малинин — в чемпионате США. К сожалению, это сложно представить как победы России — Губановой, например, пришлось выступать за другую страну из-за острейшей конкуренции, а родители Малинина уезжали за океан, обрывая связи с постсоветским пространством. Хотя и отрицать, что это наши люди, тоже странно.

Кто из русских выиграл

В этом сезоне фигуристов под российским флагом лишили права соревноваться на международных турнирах, однако наши бывшие соотечественники и потомки русских эмигрантов успешно выступают по всему миру.

Это доказывает исследование «Спорт-Экспресса» — с ноября 2022-го по январь 2023-го «наши» фигуристы выиграли почти 20 золотых медалей на чемпионатах разных стран — от Филиппин до Бельгии.

Коньковый год
Анастасия Губанова на Чемпионате мира по фигурному катанию

Анастасия Губанова на Чемпионате мира по фигурному катанию

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

Всех спортсменов можно поделить на три большие группы. Первая — сменившие спортивное гражданство россияне, которые не пробились в сборную РФ. Среди них, например, чемпион Польши Владимир Самойлов, чемпион Германии Никита Старостин, чемпионка Европы Анастасия Губанова. Вторая группа — потомки русских эмигрантов. Это как раз пример Ильи Малинина, вице-чемпиона Италии Николая Мемола или чемпионки Австралии Влады Васильев.

Наконец, третья группа — представители тех стран, где русские составляют значительную часть населения. Это, к примеру, Эстония или Литва, где чемпионки стран — этнические русские, но к России напрямую отношения они не имеют. Тем не менее, если мы говорим именно о победах русских и других коренных народов РФ (к примеру, выигравшая серебро чемпионата Турции Сальма Агамова — этническая лезгинка), то их стоит посчитать.

От Филиппин до Австралии

В общей сложности начиная с ноября «наши» фигуристы выиграли чемпионаты Франции, Израиля (пары и танцы), Польши (мужчины, женщины и пары), Венгрии (мужчины, пары и танцы), Словакии (танцы), Германии (мужчины), США (мужчины) и Филиппин (пары). Можно также засчитать и русских представителей Литвы, Эстонии и Австралии (все — женщины, а в Эстонии еще и танцоры). Среди юниоров «наши» становились чемпионами Финляндии (мужчины), Бельгии (мужчины), США (танцы).

Серебро взяли в Турции (женщины), Швейцарии (мужчины), Литве (женщины), Швеции (мужчины), Чехии (мужчины), Италии (мужчины), Финляндии (мужчины), Германии (женщины).

Коньковый год
Владимир Самойлов на Чемпионате Европы по фигурному катанию

Владимир Самойлов на Чемпионате Европы по фигурному катанию

Фото: Global Look Pressnewspix24/Tomi Hänninen

С учетом третьих мест общий улов выглядит так: 20 побед, восемь серебряных медалей и пять бронзовых. И даже еще одна оловянная — в США вручают медаль за четвертое место, которое занял сын русских эмигрантов Максим Наумов.

Получается, каждую неделю где-то в мире выигрывал золото фигурист с корнями из России.

Иностранцам не нравится экспансия

Проблема ли это для мирового фигурного катания? Скорее да, чем нет. О том, что русские заполонили венгерскую сборную, заявляла в начале сезона лучшая юниорка страны Вивьен Папп, участница юниорского чемпионата мира и серии Гран-при, пригрозив уйти из команды.

В недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» самая возрастная одиночница мира словенка Даша Грм, которой через два месяца исполнится 32, задалась вопросом о справедливости смены гражданства россиянами: «Если хотите мое мнение — несправедливо, что русских отстранили. Но здесь [на чемпионате Европы] так много русских, соревнующихся за другие страны. А это справедливо? Я не знаю. Я говорю это не из-за конфликта на Украине, а в принципе. По мне, это тоже несправедливо. Если долгое время будут блокировать участие русских спортсменов в соревнованиях, те продолжат менять гражданство».

Коньковый год
Фигуристы на льду
Фото: Global Look Press/XinHua/Zhang Xiaoyu

Проблема в том, что сейчас в глобальном масштабе фигурное катание переживает диаметрально противоположные процессы относительно России. У нас бум, по которому, правда, ударила изоляция. В Европе и Канаде — запустение и кризис.

Но готовы ли Международный союз конькобежцев и зарубежные федерации поднимать себя только за счет найма русских? Сомнительно. И это нормально — если человек меняет гражданство, он должен учить язык, появляться в стране, его приютившей, и нести ее культуру. И это уже ответственность федерации — не допускать конфликтов между местными и пришлыми, как случилось в Венгрии.

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