Коньковый год: русские фигуристы выиграли чемпионаты 20 стран

Под конец января сразу два крупных турнира в фигурном катании выиграли спортсмены русского происхождения. Анастасия Губанова, перешедшая под флаг Грузии, победила на чемпионате Европы. Сын русских эмигрантов Илья Малинин — в чемпионате США. К сожалению, это сложно представить как победы России — Губановой, например, пришлось выступать за другую страну из-за острейшей конкуренции, а родители Малинина уезжали за океан, обрывая связи с постсоветским пространством. Хотя и отрицать, что это наши люди, тоже странно.

Кто из русских выиграл

В этом сезоне фигуристов под российским флагом лишили права соревноваться на международных турнирах , однако наши бывшие соотечественники и потомки русских эмигрантов успешно выступают по всему миру.

Это доказывает исследование «Спорт-Экспресса» — с ноября 2022-го по январь 2023-го «наши» фигуристы выиграли почти 20 золотых медалей на чемпионатах разных стран — от Филиппин до Бельгии.

Коньковый год Анастасия Губанова на Чемпионате мира по фигурному катанию Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

Всех спортсменов можно поделить на три большие группы. Первая — сменившие спортивное гражданство россияне, которые не пробились в сборную РФ. Среди них, например, чемпион Польши Владимир Самойлов, чемпион Германии Никита Старостин, чемпионка Европы Анастасия Губанова. Вторая группа — потомки русских эмигрантов. Это как раз пример Ильи Малинина, вице-чемпиона Италии Николая Мемола или чемпионки Австралии Влады Васильев.

Наконец, третья группа — представители тех стран, где русские составляют значительную часть населения. Это, к примеру, Эстония или Литва, где чемпионки стран — этнические русские, но к России напрямую отношения они не имеют. Тем не менее, если мы говорим именно о победах русских и других коренных народов РФ (к примеру, выигравшая серебро чемпионата Турции Сальма Агамова — этническая лезгинка), то их стоит посчитать.

От Филиппин до Австралии

В общей сложности начиная с ноября «наши» фигуристы выиграли чемпионаты Франции, Израиля (пары и танцы), Польши (мужчины, женщины и пары), Венгрии (мужчины, пары и танцы), Словакии (танцы), Германии (мужчины), США (мужчины) и Филиппин (пары). Можно также засчитать и русских представителей Литвы, Эстонии и Австралии (все — женщины, а в Эстонии еще и танцоры). Среди юниоров «наши» становились чемпионами Финляндии (мужчины), Бельгии (мужчины), США (танцы).

Серебро взяли в Турции (женщины), Швейцарии (мужчины), Литве (женщины), Швеции (мужчины), Чехии (мужчины), Италии (мужчины), Финляндии (мужчины), Германии (женщины).

Коньковый год Владимир Самойлов на Чемпионате Европы по фигурному катанию Фото: Global Look Pressnewspix24/Tomi Hänninen

С учетом третьих мест общий улов выглядит так: 20 побед, восемь серебряных медалей и пять бронзовых . И даже еще одна оловянная — в США вручают медаль за четвертое место, которое занял сын русских эмигрантов Максим Наумов.

Получается, каждую неделю где-то в мире выигрывал золото фигурист с корнями из России.

Иностранцам не нравится экспансия

Проблема ли это для мирового фигурного катания? Скорее да, чем нет. О том, что русские заполонили венгерскую сборную, заявляла в начале сезона лучшая юниорка страны Вивьен Папп, участница юниорского чемпионата мира и серии Гран-при, пригрозив уйти из команды.

В недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» самая возрастная одиночница мира словенка Даша Грм, которой через два месяца исполнится 32, задалась вопросом о справедливости смены гражданства россиянами: «Если хотите мое мнение — несправедливо, что русских отстранили. Но здесь [на чемпионате Европы] так много русских, соревнующихся за другие страны. А это справедливо? Я не знаю. Я говорю это не из-за конфликта на Украине, а в принципе. По мне, это тоже несправедливо. Если долгое время будут блокировать участие русских спортсменов в соревнованиях, те продолжат менять гражданство».

Коньковый год Фото: Global Look Press/XinHua/Zhang Xiaoyu

Проблема в том, что сейчас в глобальном масштабе фигурное катание переживает диаметрально противоположные процессы относительно России. У нас бум, по которому, правда, ударила изоляция. В Европе и Канаде — запустение и кризис.

Но готовы ли Международный союз конькобежцев и зарубежные федерации поднимать себя только за счет найма русских? Сомнительно. И это нормально — если человек меняет гражданство, он должен учить язык, появляться в стране, его приютившей, и нести ее культуру. И это уже ответственность федерации — не допускать конфликтов между местными и пришлыми, как случилось в Венгрии.