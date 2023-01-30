Лед по-питерски: без Туктамышевой и Коляды, но с баллами выше ЧЕ

Обычно турниры формата чемпионата Санкт-Петербурга не пользуются популярностью среди зрителей и спортсменов. У топ-фигуристов и так достаточно плотный календарь. В этом году всё по-другому: на соревнования, проходившие 28–29 января, были заявлены представители сборной из Петербурга, а вместо бесплатного прохода на трибуны билеты продавались за несколько сотен рублей. Хотя перед началом соревнований и случились знаковые снятия. Речь про учеников Алексея Мишина — Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду и Евгения Семененко, а также серебряного призера чемпионата России Петра Гуменника. Но и без них уровень в том же мужском одиночном катании получился выше, чем на параллельно проходящем чемпионате Европы.

Новая звезда

Туктамышева до последнего была в списках участников чемпионата Санкт-Петербурга, а потом внезапно пропала из заявочного листа. До этого с турнира снялись Евгений Семененко и Петр Гуменник — по словам их тренеров, фигуристы заболели. Михаила Коляды не было ни на чемпионате России, ни на соревнованиях в Петербурге. Всё еще не восстановился после синусита, хотя на шоу, посвященном снятию блокады Ленинграда, Коляда был.

Подумалось, что и Елизавета могла сняться из-за болезни. За день до начала коротких программ Туктамышева делилась фотографией из похода в спа-салон. Фигуристка могла заболеть как раз после этого, но логичнее было предположить, что она и не собиралась участвовать в турнире. Меньше недели после Кубка Первого канала — непростое испытание для спортсменов. Так и оказалось: федерация Петербурга разрешила чемпионке мира и Европы не выступать на чемпионате города.

В ее отсутствие главной звездой турнира стала Ксения Гущина, которая в итоге и выиграла. Фигуристка откаталась в короткой и произвольной по прыжкам чисто и набрала большую сумму баллов, чем победительница прошедшего чемпионата Европы Анастасия Губанова (уроженка Тольятти, которая ныне представляет Грузию).

— Ощущения невероятные, публика очень хорошо поддерживала, — поделилась эмоциями от победы Ксения Гущина. — Очень хочется на следующих соревнованиях так же кататься. Балл больше, чем у чемпионки Европы? Это интересно. Хотелось бы, конечно, еще на чемпионат Европы съездить.

Отдельно отметим возвращение Марии Талалайкиной на российские соревнования. До этого фигуристка пыталась перейти в сборную Италии, но из-за вопросов с визой и видом на жительство не получилось. Прокаты совсем не задались, но Мария обещает больше работать.

— Несмотря на то, что я ужасно выступила, рада, что вновь соревнуюсь, — подчеркнула фигуристка. — И рада, что вернулась домой, что так всё получилось. Может быть, и лучше для меня, что я здесь сейчас, а не в Италии. Для результата нужно еще больше работать, чтобы его достичь.

Связь Петербурга и Финляндии

В мужском одиночном катании оценки тоже выше тех, что были на чемпионате Европы в финском Эспоо. Сразу оговоримся, что сравнение не совсем корректно — на национальных турнирах практически всегда ставятся более высокие баллы. Но технический уровень сравнить точно можно. Глеб Лутфуллин, победитель соревнований в мужском одиночном разряде, сделал шесть квадов на две программы. Столько на Европе не пытался прыгнуть никто. Столько же четверных у Макара Игнатова, правда, выполненных не столь блистательно. Дмитрий Алиев сделал пять, Матвей Ветлугин — три. У Андрея Мозалёва в этот раз не получилось проявить себя, но он и сам признался, что после Кубка Первого канала выступать сложно.

Интересная мини-дискуссия развернулась между двумя чемпионами Европы — Анастасией Губановой и Дмитрием Алиевым. Оба фигуриста тренируются в группе у Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге, но Настя выступает за Грузию. Алиев говорил, что поддерживает Губанову в Финляндии и надеется на ее медаль. Настя на пресс-конференции после произвольной программы действительно отметила, что Дмитрий помог ей настроиться. Чемпион Европы-2020 ответил Губановой: «Очень сильно ей морально помогал. Когда она уезжала на Европу, был с ней разговор. Я ей сказал: «Насть, делай свое, и у тебя будет медаль». В итоге она великолепно откатала. Я за нее очень переживал, поддерживал. Очень рад, что в нашей группе наконец-то появился еще один чемпион Европы! Это очень классно для меня, Насти и тренерского штаба. Крутое событие».

Не совсем получилась борьба между Анастасией Мишиной / Александром Галлямовым и Александрой Бойковой / Дмитрием Козловским. Александра и Дмитрий наошибались в обеих программах и достаточно много проиграли конкурентам. Анастасия и Александр наконец-то наоборот — откатались чисто, усложнив короткую — вставили туда тройной лутц. Отметим, что призовой фонд чемпионата составлял 2 млн рублей.

До следующего крупного турнира этого сезона остается чуть больше месяца. Финал Гран-при России тоже пройдет в Санкт-Петербурге, и там уже все постараются выступить в полную силу. И снятий, надеемся, тоже будет поменьше.