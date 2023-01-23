Прекрасная «машина»: команда Загитовой легко победила на Кубке Первого канала

В Москве закончился Кубок Первого канала по фигурному катанию. Он проходил в третий раз и вновь победила команда «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Алина Загитова. В этот раз против нее боролась прошедшая ребрендинг команда «синих» под новым названием «Красная машина» «Нас не догонят». Ее капитаном стала Камила Валиева. Составы изначально были неравны, поэтому результат оказался достаточно предсказуем — «Красная машина» обошла соперников почти на 70 баллов.

Предсказания Гуменника

Изначально предполагалось, что олимпийская чемпионка Камила Валиева сможет выступить за свою команду и тем самым добавит ей конкурентоспособности. Однако, этого не случилось, о чем фигуристка сообщила в первый день соревнований.

— Очень бы хотела [выступить], но совсем недавно переболела. Буквально недавно вернулась на лед и чисто физически не смогу, — призналась Камила.

После этой новости и без того клонившееся в сторону команды Загитовой соотношение сил, стало совсем очевидным. Петр Гуменник, выступавший за «Красную машину», после своей произвольной программы предположил, что его команда победит с преимуществом в 70 баллов.

— Я обрадовался, что попал к «красным». Потому что, как показывает практика, красный — цвет победы. Все указывает на то, что победа ближе к нам. Мне кажется, суммарная разница между командами будет баллов 70.

Петр в итоге оказался прав — разница составила 68,77 баллов. Такой исход можно было предсказать заранее. Примерно равными составы команд оказались только у мужчин-одиночников — там любой из восьмерки мог показать высокий уровень проката. 157 баллов от чемпиона России Евгения Семененко (выступал за «Нас не догонят») наверняка никто не ожидал, но и прорыва от Дмитрия Алиева в произвольной после трех падений в короткой тоже.



В парах в любом случае разделение вышло бы не совсем корректным. В России есть три дуэта-лидера. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов при примерно одинаковых прокатах обычно получают близкие баллы. Так и получилось и в этот раз — ошибки в произвольной были у всех, баллы плюс-минус равны.



А вот остальные дуэты пока не дотягивают до тех же оценок. Против них работают надбавки за элементы и компоненты. На чемпионате России в Красноярске Ясмина Кадырова/Валерий Колесов стали четвертыми, они же и попали на Кубок Первого канала в команду «синих». Они же и проиграли всем трем лидерам.

Все решили квады

У девушек все определялось количеством квадов. В «Красной машине» оказалось сразу три фигуристки, владеющие четверными: Софья Акатьева, Аделия Петросян и Алина Горбачева. У «Нас не догонят» формально их было две — Софья Самоделкина и Анастасия Зинина. Но Софья после травм и недавней болезни не смогла исполнить ни квад, ни тройной аксель. Анастасия снялась во время короткой — упала с тройного лутца и не смогла уйти со льда самостоятельно. Перелома пока не нашли, только сильный ушиб.



Зинину заменила Ксения Гущина, но она не смогла сильно помочь команде — допустила несколько ошибок и стала последней среди всех участниц. Елизавета Туктамышева и Софья Муравьева неплохо справлялись со своими программами, но четверные не исполняли. Против квадов бороться почти бессмысленно.



— Каждый год то же самое, — отвечала Валиева журналистам на вопрос о неравномерности составов. — Вы вспомните первый, второй, третий Кубок — всегда можно было придраться к составу. Вот сейчас мы опять будем это обсуждать. Но это же уже прошло. Наши спортсмены просто показывают свое катание, на них смотрят болельщики, которые их очень ждут и любят. Это самая главная цель. Я тоже всех люблю.



Алина Загитова в ответ на вопрос, не устала ли она выигрывать, довольно резко ответила, а не скучно ли спрашивающему быть журналистом.

— Конечно, все спортсмены старались, выкладывались на полную. Я благодарна также и команде соперников, потому что они тоже выложились на максимум. Все старались, поддерживали друг друга и были настоящей семьей, — отметила она.



У капитанов команд осталось время ответить и на несколько личных вопросов. Валиеву спросили, как она относится к тому, что РУСАДА ее оправдало по допинговому делу:

— Конечно, я довольна, — подчеркнула Камила. — Это все, что я могу сказать. Да, это уже прогресс.

Раньше Камила не комментировала разбирательство по своему антидопинговому делу.

У Алины Загитовой спросили, почему довольно много постов в ее соцсетях ориентированы на японскую аудиторию. Фигуристка рассказала, что ей важно поддерживать отношения с японскими фанатами. Ведь даже ее собака Масару родом из Японии.

— Япония для меня как вторая родина, потому что с ней у меня много связано, — отметила Алина. — Даже моя собака, которую привезли мне специально в Россию. Это был как дружеский мостик из России в Японию. У меня только самые приятные воспоминания от этой страны.



После Кубка Первого канала петербургские фигуристы будут принимать участие в чемпионате города, а в начале марта лучшие спортсмены соберутся там же для соревнований в финале Гран-при России. Изначально турнир должен был пройти в Сочи, но его перенесли в Санкт-Петербург.