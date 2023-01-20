Тайны московского двора: кто выступит на Кубке Первого канала

Третий в истории Кубок Первого канала обещает быть зрелищным. Фигуристы сборной России и отобравшиеся по спортивному принципу уже вовсю готовятся выйти на лед. А поклонникам осталось лишь разобраться в интригах предстоящих соревнований. В этом году организаторы турнира не торопятся разглашать регламент и другие детали. Пока известно лишь, что текущий розыгрыш Кубка Первого канала не откроется прыжковым фестивалем, как это было раньше, — для «прыгунов» придумали отдельный чемпионат России и уже провели его в декабре. Также до сих пор остаются в секрете имена капитанов команд. Болельщикам приходится гадать, кому же достанутся столь почетные роли.

Без Щербаковой, но с Валиевой

На турнире ожидается выступление Софьи Самоделкиной. Ее имя появилось среди женщин на сайте Первого канала и упомянуто в сообщении на сайте федерации. Только дело в том, что ученица Светланы Соколовской становится девятой участницей. Как в таком случае фигуристки будут разделены на две команды?

На турнире не выступят олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которая решила пропустить сезон, и Александра Трусова — она не прошла по спортивному принципу. На лед выйдут новоиспеченная чемпионка России Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и другие. В общем, уровень конкуренции будет высочайшим. Об этом упомянула и российская фигуристка Катарина Гербольдт.

— Все ждут этот турнир, — отметила она в разговоре с «Известиями». — Он достаточно близко по датам к чемпионату Европы, и наши спортсмены не отходят от графика. Мы все надеемся, что ситуация поменяется и мы сможем выступать на всех турнирах. На Кубке можно посмотреть, насколько наши ребята готовы, насколько удается сохранять мотивацию в себе. Лишний раз можно показать зрителям, своим и международным конкурентам, которые тоже смотрят этот турнир, что в России всё продолжает жить, никто не сдается и ничего не умирает.

Турнир будет очень интересным, несмотря на отсутствие Анны Щербаковой и Александры Трусовой, считает Катарина Гербольдт.

— Потери заметят их фанклубы, которые переживают за них. Но конкуренции будет достаточно. Борьба будет интересной. Девочки приняли решение какое-то время передохнуть. Они заслужили, ставить им это в укор не надо. Они показали достаточно результатов, чтобы спокойно отдыхать, — добавила она.

Капитанские интриги

Третий Кубок Первого канала по сравнению с предыдущими полон интриг и загадок. До сих пор неизвестно, кто станет капитанами команд, хотя в предыдущие годы это объявлялось заранее.

В 2021 году лидерами команд были Евгения Медведева и Алина Загитова, которые не соревновались сами, но были главной поддержкой своих подопечных. В 2022-м эта роль досталась Анне Щербаковой и Марку Кондратюку — они катались сами и принесли товарищам важнейшие баллы в общий зачет.

Фигуристка и тренер Бетина Попова считает, что капитанами команд должны стать фигуристы-мужчины. По ее мнению, это было бы достаточно зрелищным противостоянием.

— Было бы круто, если бы стал кто-то из тех, кто не выступает, как Алина [Загитова] с Женей [Медведевой]. Они полностью организовывали зону kiss and cry, болели за ребят. Это было круто. Это именно капитаны, которые следят и болеют, не переживают за себя. Можно накидать много вариантов. Но мне было бы интересно посмотреть на двух мальчишек. Козловский и Галлямов! Или Алиев и Самарин. Было бы классно, — сказала Попова «Известиям».

Новая роль Кондратюка

Федерация фигурного катания анонсировала участие олимпийского чемпиона в командных соревнованиях Марка Кондратюка. Фигурист снялся с произвольной программы ЧР и не попал в список участников Кубка Первого канала. На турнире он все-таки появится, уже в новом качестве, но в каком именно, не уточняется.

Это соревнование стало для Марка в некотором роде отправной точкой. Именно на первом в истории Кубке Первого канала Кондратюк заявил о себе и довел до слез своим катанием саму Евгению Медведеву. Спустя год спортсмен выступал на этих соревнованиях уже в роли капитана команды «Время первых».

Вероятно, Марк станет одним из ведущих. Или будет оказывать поддержку одной из команд. А может быть, федерация и Первый канал придумали для фигуриста какую-то другую роль. Известно лишь то, что спортсмен не выйдет на лед с программами — он по-прежнему восстанавливается от травмы спины. Но ученик Светланы Соколовской вполне может поучаствовать в визитке одной из команд, если такая необходимость возникнет.