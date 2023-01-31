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В Evolute рассказали о пяти новых моделях электромобилей

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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В 2023 году будет выпущено еще пять моделей электромобилей под брендом Evolute. Об этом 31 января рассказал совладелец автопроизводителя «Моторинвест» Андрей Резников.

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«В апреле мы планируем производить в России кросс-купе i-Jet. Это электрокар с колесной базой около 2,8 м и уникальными динамическими характеристиками: разгон до сотни быстрее, чем за 3,7 с, и пробег около 500 км на одном заряде. Естественно, это полноприводная машина, премиального класса. Мы надеемся, что в апреле она уже будет поставляться с завода в нашу дилерскую сеть для наших клиентов», — рассказал Резников ТАСС.

Также планируется запустить во втором квартале производство минивэна i-Van. Он сможет перевозить 7–9 человек или быть использован для коммерческого транспорта в городах. Его грузоподъемность составит до одной тонны, что позволит въезжать на нем в центр Москвы.

«Третий электромобиль под рабочим названием i-Sky — это также будет кроссовер с колесной базой 2,75 м и пробегом 600 км на одном заряде. Мы такую машину выбрали, потому что у рынка есть запрос на электромобили с пробегом более 500 км. Наша линейка, с которой мы стартовали, более бюджетная, и, соответственно, пробег у нее ниже, поскольку всё-таки большая часть стоимости электромобиля — это батарея», — отметил Резников.

Еще две модели будут запущены во втором полугодии. Их характеристики не раскрываются.

Ранее, 13 января, компания «Моторинвест» объявила результаты продаж бренда Evolute по итогам четвертого квартала 2022 года. Было приобретено 452 электромобиля, а большинство сделок состоялось при поддержке программы государственного субсидирования Минпромторга.

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