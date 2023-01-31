В Кремле ответили на призыв президента Литвы переступить «красную линию»

Президент Литвы Гитанас Науседа не задумывается о последствиях, когда призывает западные страны переступить «красную линию» в отношении России. Об этом 31 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы в целом видим весьма агрессивный настрой прибалтийских стран и Польши. Они, очевидно, готовы делать всё, чтобы росла дальнейшая конфронтация, мало задумываясь о последствиях», — сказал он на брифинге.

Представитель Кремля выразил сожаление, что подобные призывы не получают должной реакции со стороны лидеров европейских стран.

«Печально, что в этих условиях руководители крупных европейских стран не выполняют балансирующую роль и таких представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют», — добавил Песков.

Он также отметил, что увеличение поставок вооружений на Украину не изменит ход конфликта.

«Что касается потенциального продолжения роста степени вовлеченности стран коллективного Запада в этом конфликте. Это очевидно, рост происходит. Мы повторяем: это не поможет изменить ход событий», — сказал Песков.

Накануне Науседа призвал страны Запада переступить «красные линии» и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты.

Также 30 января президент США Джо Байден заявил, что у его администрации нет планов поставлять Киеву истребители F-16. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка истребителей Франции странами Запада возможна. Однако французский лидер подчеркнул отсутствие желания усугублять эскалацию конфликта на Украине.

26 января стало известно, что ряд западных стран обсуждает возможную скорую поставку современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако многие политики опасаются угрозы эскалации конфликта.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 26 января Песков заявил, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.