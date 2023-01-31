Рогов сообщил об отступлении ВСУ с первой линии обороны в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли с первой линии обороны в Запорожской области. Об этом 31 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские войска оставили практически везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линиях», — заявил он «РИА Новости».
Рогов отметил, что российская армия сорвала планы Украины по наступлению на запорожском направлении.
«Наша армия освободила новые рубежи. Она их заняла и теперь имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на запорожском фронте. Нашей армии удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов», — рассказал он.
Ранее в этот день Рогов также сообщил, что специальный отряд ВСУ попытался прорваться в Запорожской области, однако российские войска оперативно пресекли эту попытку.
Также, по его словам, российские войска удерживают новые позиции в Запорожской области, отбитые у ВСУ. Рогов отметил, что украинские подразделения создали новый рубеж обороны в ближайших к Запорожью населенных пунктах после потери села Каменское.
Ранее, 29 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил о поражении ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях. Он отметил, что ВС России продолжают наступательные движения.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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