Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали новый рубеж обороны в ближайших к Запорожью населенных пунктах после потери села Каменское. Об этом сообщил 31 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Каменское сегодня уже не под контролем боевиков ВСУ, поэтому они переместились на Плавни и Степногорск и создали новый эшелон обороны в Балабино, Кушугуме и Камышевахе, ближайших пригородах Запорожья», — рассказала он ТАСС.

Он также указал, что на сегодняшний день основными направлениями на город Запорожье являются населенные пункты Гуляйполе и Орехов. Известно, что на данных участках идут активные боестолкновения. Еще 22 января Рогов отмечал успехи российских сил на запорожском направлении.

21 января Рогов рассказал о взломе первой линии обороны украинских военных на запорожском направлении. По его словам, за сутки российские войска продвинулись на этом направлении вперед на глубину около 7 км.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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