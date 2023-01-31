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Сюжет:

В Запорожской области нанесли удар по пытавшемуся прорваться отряду ВСУ

Рогов: российские войска уничтожили украинский спецназ на запорожском направлении
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Специальный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался прорваться в Запорожской области, однако российские войска оперативно пресекли эту попытку. Об этом 31 января рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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«Наши разведчики <...> ночью обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта. По вражеской группе оперативно был нанесен удар артиллерией и точнейшая очередь расчета АГС. Лишь один вражеский диверсант поднялся и сбежал после накрытия автоматическим гранатометом», — рассказал он.

Ранее 31 января Рогов рассказал о том, что российские войска удерживают новые позиции в Запорожской области, отбитые у ВСУ. Кроме того, по его словам, украинские подразделения создали новый рубеж обороны в ближайших к Запорожью населенных пунктах после потери села Каменское.

27 января Рогов также сообщил, что российские военные захватили стратегическую инициативу в Запорожской области и на данный момент проводят разведку боем. Как уточнил Рогов, бои преимущественно ведутся рядом с населенными пунктами Орехово и Гуляйполе.

Кроме того, «Известия» опубликовали, как расчеты российских 240-мм самоходных гусеничных минометов 2С4 «Тюльпан» Восточного военного округа (ВВО) уничтожили укрепрайон ВСУ на запорожском направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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