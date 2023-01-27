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Российские войска проводят разведку боем в Запорожской области

Рогов: российские войска проводят разведку боем в Запорожской области
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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы (ВС) РФ захватили стратегическую инициативу в Запорожской области и на данный момент проводят разведку боем. Об этом заявил 27 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии. Но это локальные маневры, генеральное наступление нашей армии в Запорожской области еще впереди», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Рогова, российские войска проводят локальные наступательные действия на запорожской линии фронта. Он отметил, что преимущественно бои ведутся рядом с населенными пунктами Орехово и Гуляйполе.

Накануне, 26 января, Рогов сообщил о том, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении составляют до 200 человек.

В тот же день он добавил, что украинские войска могут провести наступательную операцию уже грядущей весной, а основными направлениями их ударов могут стать Бердянск и Мелитополь. Однако, добавил он, в данный момент у ВСУ нет необходимых ресурсов для проведения полномасштабного наступления.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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