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Рогов допустил наступление ВСУ на Бердянск и Мелитополь весной

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут провести наступательную операцию уже грядущей весной, а основными направлениями их ударов могут стать Бердянск и Мелитополь. Такую позицию 26 января озвучил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».

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«Конец марта – начало апреля — это те сроки, когда режим Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой. Но всё будет зависеть от того, где к этому времени будет линия фронта, насколько далеко мы сможем пройти вперед и закрепить свои успехи», — рассказал он.

Как отметил Рогов, самыми ожидаемыми направлениями наступления для подразделений ВСУ являются Бердянск и Мелитополь, так как это уже было презентовано западной публике. Однако в данный момент у украинской армии нет необходимых ресурсов для проведения полномасштабного наступления.

«Потенциально у них есть силы для небольших контратак в режиме пиар-перемоги. Однако мы знаем, что на Украине идет новая волна мобилизации всеми возможными способами и поставлена задача к концу марта мобилизовать и бросить на фронт не менее 150 тыс. человек», — подчеркнул политик.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден заявил о том, что ВСУ в скором времени подготовит контрнаступление. По его словам, Штаты ожидают усиления наступательных операций России на Украине в ближайшие недели и месяцы, рассказал представитель администрации США. В связи с этим Киев уже запросил у Вашингтона новую бронетехнику для подготовки контрнаступления.

Для решения задач в рамках ближайших операций Украина получит от Запада сотни единиц бронетехники и танков, отметил Байден. В частности, Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Также немецкий журнал Der Spiegel 24 января сообщил о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о передаче Украине танков Leopard 2. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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