Ежедневные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении составляют до 200 человек. Об этом 26 января рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, объясняя это активными действиями Вооруженных сил РФ в регионе.

«У нас в Запорожской области на передке подразделения ВСУ выхватывают: 80, 120, 150 и даже 200 человек в день», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Ранее в этот день Рогов рассказал о том, что украинские войска могут провести наступательную операцию уже грядущей весной, а основными направлениями их ударов могут стать Бердянск и Мелитополь. Однако, добавил он, в данный момент у ВСУ нет необходимых ресурсов для проведения полномасштабного наступления.

До этого, 25 января, он рассказал о местах основных боевых действий в Запорожской области. Как рассказал Рогов, основные боевые действия происходят по линии Каменское — Орехов — Гуляйполе. Рогов пояснил, что на запорожском направлении идет продвижение российских войск. По его словам, ВС ФР путем разведки боем шаг за шагом продвигаются вперед.

В тот же день в Минобороны РФ заявили, что в ходе наступательных действий российские подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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