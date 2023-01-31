В Запорожской области сообщили о закреплении сил РФ на отбитых у ВСУ территориях

Российские войска удерживают новые позиции в Запорожской области, отбитые у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 31 января, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши ребята закрепили успехи и выстроили новую линию обороны на всех рубежах, с которых [ВСУ] за неделю [были выбиты] разведкой боем. Идет обработка позиций противника», — сообщил он ТАСС.

Рогов также уточнил, что ВС РФ используют на линии соприкосновения реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», которые, по его словам, превосходят американские комплексы HIMARS по точности ударов. Кроме того, активно работают служащие военной авиации.

Основные направления работы в регионе, добавил собеседник агентства, — Орехово, Гуляйполе и Чаривное.

Ранее, 29 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил о поражении ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях. Он отметил, что ВС России продолжают наступательные движения.

27 января Рогов сообщил, что российские военные захватили стратегическую инициативу в Запорожской области и на данный момент проводят разведку боем.

За день до этого председатель движения «Мы вместе с Россией» также заявил, что ежедневные потери ВСУ на запорожском направлении составляют до 200 человек. Тогда же он добавил, что украинские войска могут провести наступательную операцию уже грядущей весной, а основными направлениями их ударов могут стать Бердянск и Мелитополь. Однако, добавил он, в данный момент у ВСУ нет необходимых ресурсов для проведения полномасштабного наступления.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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