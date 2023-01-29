Реклама
Прямой эфир
Общество
Блогера Андрея Сидоропуло объявили в розыск
Мир
Шольц заявил о планах кабмина ФРГ не допустить втягивания НАТО в конфликт с РФ
Спорт
Тренер Епишин назвал неприемлемое для РФ условие допуска к Олимпийским играм
Общество
Движение по Крымскому мосту приостановят 31 января
Мир
Захарова указала на деградацию отношений РФ и Японии
Политика
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
Экономика
Песков объяснил засекречивание данных о ситуации в экономике России
Мир
Посольство РФ в Иране прокомментировало взрыв на заводе в Исфахане
Политика
В ГД назвали поставки оружия Украине подтверждением участия США в конфликте
Мир
В КНДР предупредили США о последствиях за ложь о поставках оружия в РФ
Экономика
Глава Total предрек ухудшение ситуации с газом в Европе в 2023 году
Мир
Экс-посол Украины Мельник попросил ФРГ передать Киеву подводную лодку
Сюжет:

ВС РФ нанесли поражение ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение противнику на южно-донецком и запорожском направлениях
0
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВС РФ нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Закрыть вопрос с победой в Угледаре»
Корреспонденты «Известий» — о том, как проходит штурм стратегически важного города на донецком направлении

Поражение противнику было нанесено в районах Угледара, Пречистовки, Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области.

По словам Конашенкова, на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях ВС РФ продолжают наступательные движения. Так, на донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Также на донецком направлении было ликвидировано до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».

Днем ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за сутки уничтожили более 50 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Кроме того, была ликвидирована боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М777 производства США.

Ранее в этот день подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Кроме того, за сутки на данном направлении было уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и установка РСЗО «Град».

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023