ВС РФ нанесли поражение ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях

ВС РФ нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Поражение противнику было нанесено в районах Угледара, Пречистовки, Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области.

По словам Конашенкова, на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях ВС РФ продолжают наступательные движения. Так, на донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Также на донецком направлении было ликвидировано до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».

Днем ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за сутки уничтожили более 50 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Кроме того, была ликвидирована боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М777 производства США.

Ранее в этот день подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Кроме того, за сутки на данном направлении было уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и установка РСЗО «Град».

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».