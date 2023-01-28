ВС РФ за сутки уничтожили более 50 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ за сутки уничтожили более 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 28 января, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что на краснолиманском направлении ВС РФ нанесли удары авиацией и артиллерией по бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Серебрянского лесничества.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М777 производства США», — заявил Конашенков.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Кроме того, за сутки на данном направлении было уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и установка РСЗО «Град».

Также ВС РФ продолжили наступление на южнодонецком и запорожском направлениях. Российские военные нанесли удары по ВСУ в районах Угледара, Новоселки и Новомайорского ДНР.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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