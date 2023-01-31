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В Крыму с апреля начнут выдавать земельные участки участникам спецоперации

Глава Крыма Аксенов поручил начать выдавать с 1 апреля земельные участки участникам спецоперации по защите Донбасса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил начать выдавать с 1 апреля земельные участки на полуострове участникам спецоперации по защите Донбасса. Об этом он заявил 31 января на заседании Совета министров республики.

«С 1 апреля должна стартовать выдача земельных участков. Если не на всех одновременно массивах, но начать процедуру», — сказал он.

Аксенов также подчеркнул, что все выданные участки будут обеспечены необходимой инфраструктурой: на подведение электроэнергии, сетей водоснабжения и водоотведения будут выделены средства.

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«Средства на это заложены. Все участки будут обеспечены необходимой инфраструктурой. Мы нашим ребятам обязаны, поэтому здесь никаких вопросов нет», — заключил глава Крыма.

В комментарии журналистам Аксенов уточнил, что это касается крымчан, участвующих в спецоперации. При этом, в каких именно подразделениях они служат, значение не имеет.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно выдавать земельные участки военным, отличившимся в ходе спецоперации.

В октябре «Известия» писали, какие выплаты и льготы положены ветеранам боевых действий, в том числе и добровольно отправившимся в зону спецоперации. Помимо налоговых и имущественных субсидий им полагается медицинская помощь в военных госпиталях, а также пенсии и надбавки.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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