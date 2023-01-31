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В Петербурге загорелась кровля исторического доходного дома Милицина

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Фото: соцсети
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Кровля здания исторического доходного дома Милицина загорелась рано утром во вторник, 31 января, в Санкт-Петербурге.

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Жилое здание находится на Большом проспекте Петроградской стороны. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар начался в районе 5:00. Огонь охватил порядка 80 кв. м.

Спустя два часа спасателям удалось локализовать возгорание, в 8:00 пожар был ликвидирован. Известно, что с огнем боролись 27 пожарных и шесть единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало.

По данным местных СМИ, из-за пожара движение по Большому проспекту Петроградской стороны было перекрыто, на данный момент проезд для транспорта по этой дороге уже возобновлен.

Дом был построен в 1879 году по проекту архитектора Гаккеля для семьи почетного гражданина Милицина. В 1906 году, при следующем владельце — мещанине Нефедове — здание со стороны боковых улиц частично надстроили пятым этажом.

29 января пожар возник при проведении ремонтных работ на крыше одного из цехов судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Пожар вспыхнул на крыше цеха высотой 12 м, огонь охватил кровлю на площади 30 кв. м. Из здания цеха были эвакуированы люди, пострадавших нет.

В компании отметили, что произошедшее не повлияет на выполнение производственной программы предприятия.

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