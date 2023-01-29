В одном из цехов «Адмиралтейских верфей» Петербурга произошел пожар

Один из цехов судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге загорелся в воскресенье вечером 29 января.

«При проведении ремонтных работ на крыше одного из цехов произошло возгорание кровли. Пострадавших нет. В настоящий момент пожар локализован», — рассказали ТАСС в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

Там уточнили, что произошедшее не повлияет на выполнение производственной программы предприятия.

По данным источника портала 78.ru, пожару был присвоен ранг №1-БИС. Пожар вспыхнул на крыше цеха высотой 12 м, огонь охватил кровлю на площади 30 кв. м. Из здания цеха были эвакуированы люди.

В декабре прошлого года пожар произошел на территории завода по производству синтетического каучука в городе Нижнекамске в Татарстане. При возгорании частично обрушился цех.