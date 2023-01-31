МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) дал обновленный прогноз относительно динамики развития экономики России в 2023 году. Ей обещают рост на 0,3% ВВП вместо ранее ожидавшегося падения на 2,3%. Об этом говорится в документе МВФ, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что в прошлом году в России не произошло прогнозировавшегося экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%, за которым ожидается умеренно позитивный рост в 2023 году. А в 2024 году в России прогнозируют рост на 2,1% ВВП.

Мировая экономика, в свою очередь, вырастет в 2023 году на 2,9% (для сравнения, в 2022 году она росла на 3,4%), а в 2024 ― на 3,1%. По оценке МВФ, также в 2023 году замедлится общемировая инфляция с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023 и 4,3% в 2024.

Помимо этого, наиболее заметный рост ВВП в 2023 году ожидается в Индии, Китае и Филиппинах, которым прогнозируют прирост в 6,1%, 5,2% и 5% соответственно.

Экономика США вырастет на 1,4% (лучше предыдущего прогноза на 1%). Единственную рецессию в 2023 году в МВФ спрогнозировали в Великобритании, ВВП которой может показать сокращение на 0,6%.

30 января в МВФ заявили, что объемы экспортируемой из России нефти не пострадают из-за введенного странами G7 потолка цен на топливо. Причиной тому назвали переключение внимания России на рынки, которые не ввели против нее санкции.

Ранее, 17 января, президент России Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета страны составил 2,3% ВВП. По его словам, это примечательно, поскольку до этого эксперты прогнозировалии России сокращение ВВП на 20%.

10 января Всемирный банк спрогнозировал, что в 2023 году экономика России сократится на 3,3% вместо ранее ожидавшихся 3,6%. Причины таких изменений в организации связали с нефтяным эмбарго в отношении России со стороны стран Евросоюза.

В конце октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

Тогда же МФВ улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год. В организации отметили успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля. Также укреплению российской экономики поспособствовала переориентация экспорта энергоносителей из России в страны, которые не вводили санкций против Москвы.