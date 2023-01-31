Реклама
Прямой эфир
Общество
Вирусологи заявили о возможном «начале конца» пандемии COVID-19
Экономика
МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2023 году
Мир
Нигерия первой из стран Африки получила доступ к спутникам Starlink
Мир
Politico сообщила о планах Франции тренировать украинских пилотов
Наука
Ученые подтвердили у россиян зависимость ожирения от генетики
Мир
Байден заявил о планах посетить Польшу
Экономика
Лицензионный софт Adobe вновь стал доступен для скачивания в России
Общество
МЧС сообщило о росте детской смертности при пожарах с начала 2023 года
Армия
Экипажи российских САУ «Гиацинт» поразили позиции ВСУ в зоне СВО
Армия
Российские минометы «Тюльпан» уничтожили укрепрайон ВСУ
Экономика
Цены на ноутбуки в РФ упали до 30% из-за затоваривания рынка
Мир
Не менее 10 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде

МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2023 году

МВФ улучшил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный валютный фонд (МВФ) дал обновленный прогноз относительно динамики развития экономики России в 2023 году. Ей обещают рост на 0,3% ВВП вместо ранее ожидавшегося падения на 2,3%. Об этом говорится в документе МВФ, опубликованном на сайте организации.

Есть чем занять: зачем Россия берет в долг
Экономике требуется закрыть дефицит бюджета

Отмечается, что в прошлом году в России не произошло прогнозировавшегося экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%, за которым ожидается умеренно позитивный рост в 2023 году. А в 2024 году в России прогнозируют рост на 2,1% ВВП.

Мировая экономика, в свою очередь, вырастет в 2023 году на 2,9% (для сравнения, в 2022 году она росла на 3,4%), а в 2024 ― на 3,1%. По оценке МВФ, также в 2023 году замедлится общемировая инфляция с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023 и 4,3% в 2024.

Помимо этого, наиболее заметный рост ВВП в 2023 году ожидается в Индии, Китае и Филиппинах, которым прогнозируют прирост в 6,1%, 5,2% и 5% соответственно.

Экономика США вырастет на 1,4% (лучше предыдущего прогноза на 1%). Единственную рецессию в 2023 году в МВФ спрогнозировали в Великобритании, ВВП которой может показать сокращение на 0,6%.

30 января в МВФ заявили, что объемы экспортируемой из России нефти не пострадают из-за введенного странами G7 потолка цен на топливо. Причиной тому назвали переключение внимания России на рынки, которые не ввели против нее санкции.

Ранее, 17 января, президент России Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета страны составил 2,3% ВВП. По его словам, это примечательно, поскольку до этого эксперты прогнозировалии России сокращение ВВП на 20%.

10 января Всемирный банк спрогнозировал, что в 2023 году экономика России сократится на 3,3% вместо ранее ожидавшихся 3,6%. Причины таких изменений в организации связали с нефтяным эмбарго в отношении России со стороны стран Евросоюза.

В конце октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

Тогда же МФВ улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год. В организации отметили успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля. Также укреплению российской экономики поспособствовала переориентация экспорта энергоносителей из России в страны, которые не вводили санкций против Москвы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023