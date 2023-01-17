Дефицит федерального бюджета РФ составил 2,3% ВВП

Дефицит федерального бюджета РФ составил 2,3% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом во вторник, 17 января, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства также указал, что инфляция в РФ в первом квартале может опуститься до 5%, во втором — ниже 4%.

«Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей», — сказал Путин.

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