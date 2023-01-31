Экскаваторы зарылись: чем будут строить трассы в России

Дорожники могут столкнуться с нехваткой техники для строительства трасс восстановления инфраструктуры в новых регионах. Это связано с бюрократическими сложностями с параллельным импортом таких машин, говорится в письме депутатов Госдумы на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Парламентарии просят кабмин отрегулировать законодательство, касающееся ввоза этого оборудования в страну и его производства в России. Есть ли риск, что дорожники останутся без необходимой техники, выясняли «Известия».

Трудности параллельного импорта

Депутат Государственной думы Николай Новичков попросил председателя правительства Михаила Мишустина «рассмотреть возможность совершенствования законодательства, регулирующего вопросы, связанные с выпуском в РФ и импортом самоходных машин». Об этом говорится в письме, направленном парламентарием главе кабинета министров (копия имеется в распоряжении «Известий»). Также депутат просит премьер-министра «провести аудит российских возможностей по выпуску дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники и включить дефицитные позиции в перечень продукции критического импорта».

Как отмечает Новичков, тракторы, экскаваторы, бульдозеры и другую дорожно-строительную и коммунальную технику в нашей стране выпускает небольшое количество предприятий и в недостаточных объемах. Так, в 2021 году в России было произведено всего 870 автогрейдеров, 343 катка и 571 бульдозер. В прошлом году многие заводы, на которых было локализовано производство моделей иностранных компаний, прекратили их выпуск. Весной 2022 года о приостановке своей деятельности в стране завили Сaterpillar, Hitachi, John Deere и ряд других зарубежных производителей дорожно-строительной техники.

Экскаваторы зарылись Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

«Сейчас реализуется ряд проектов по запуску новых производств в РФ, однако выход на значительные объемы выпуска произойдет через несколько лет, а техника нужна уже сегодня», — говорится в письме парламентария.

Принятые законы, касающиеся параллельного импорта, позволяют обойти запреты и ограничения, введенные производителями из недружественных стран. Однако ряд документов усложняет параллельный импорт такой техники, а зачастую делает процесс невозможным, говорится письме.

В частности, парламентарий указывает на приказ Минпромторга от 31 мая 2022 года № 2197 «Порядок и условия предоставления уполномоченным организациям полномочий по оформлению электронных паспортов самоходных машин (ЭПСМ) и других видов техники». Ряд пунктов этого документа обязывает импортера иметь соглашение с иностранным производителем, дающее ему право осуществлять поставки в РФ и проводить сертификацию.

— В сложившейся ситуации очевидно, что производители из недружественных стран не заключают такие соглашения, аннулируют уже имеющиеся или заявляют, что ликвидируют в РФ уполномоченное лицо. Соответственно, это фактически запрещает импорт самоходных машин в РФ из недружественных стран в рамках параллельного импорта, — подчеркивает Николай Новичков.

По оценкам Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ), на которые ссылается парламентарий, в ближайшие пять лет потребность в дорожно-строительной технике составит более 38 тыс. штук, причем более 15,2 тыс. — модели импортного производства.

Экскаваторы зарылись Фото: ТАСС/EPA/TATYANA ZENKOVICH

— Ряд введенных в отношении российских импортеров самоходной техники ограничений в настоящее время приводят к существенному ограничению поставок техники, а значит, ставят под угрозу выполнение взятых на себя государством обязательств, — констатирует депутат.

С февраля прошлого года отгрузки экскаваторов-погрузчиков снизились на 52%, катков — на 28%, кранов-трубоукладчиков — на 17%, автокранов — на 4%.

Без российской альтернативы

Как рассказали в РосдорНИИ, по состоянию на декабрь 2022 года парк дорожно-строительной техники и оборудования в нашей стране насчитывает более 65,6 тыс. единиц. При этом 26% из них приходится на технику иностранного производства (16,9 тыс. штук).

— По таким позициям, как скреперы (47 штук), бетоноукладочные комплексы (64), антисегрегационные перегружатели (68), телескопические погрузчики (56), самоходные машины для стабилизации грунта (6), ресайклеры (59), парк техники полностью состоит из машин импортного производства, — сообщили «Известиям» в пресс-службе РосдорНИИ.

В дорожном научно-исследовательском институте также отмечают высокую долю иностранной техники (70% и более) среди использующихся в строительстве российских дорог сочлененных самосвалов, буровых станков, установок для забивки стоек барьерного ограждения, экскаваторов и ряда другого оборудования.

Экскаваторы зарылись Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько



Одной из проблем, с которыми столкнулись строители дорог, в РосдорНИИ называют прекращение поставок и трудности с получением разрешения на ввоз навесного оборудования, запасных частей, комплектующих, электротехнической продукции, инструментов и расходных материалов для дорожно-строительной техники иностранного производства.

Также есть сложности из-за длительных сроков поставки и сильного удорожания запасных частей к технике из Европы, США и Японии. При этом в большинстве случаев взаимозаменяемых аналогов деталей на такие модели просто нет, подчеркивают в РосдорНИИ.

Пошли в обход

В органах сертификации признают определенные сложности с получением документации на дорожно-строительную технику, однако отмечают, что поставщики уже нашли варианты обхода этих трудностей. Компании, которые поставляют технику в Россию по параллельному импорту, завозят ее через Казахстан, рассказал «Известиям» директор сертификационного центра «САМТ-Фонд» Мирон Грифф. Там же они проходят сертификацию и получают ЭПСМ, уточнил он.

— Казахстан является страной — участником Евразийского экономического союза. Поэтому документы на строительную и дорожную технику, выданные там, действительны в других государствах, входящих в этот союз, — подчеркнул Грифф.

Экскаваторы зарылись Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Он также уточнил, что на многие модели по-прежнему действуют старые сертификаты. Что касается новых версий, то сертификаты на них оформляются официальными импортерами иностранной техники, которые продолжают работать в Казахстане.

Дорожники в зоне риска

Строительство дорог очень сильно зависит от импортной дорожно-строительной техники, отрасль уязвима из-за внешних поставок, считает генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Алексей Андреев (компания строит несколько участков трассы М-12 Москва – Казань, реконструирует ряд отрезков трасс М-5 «Урал» и М-7 «Волга»). По его словам, предыдущая программа импортозамещения дорожно-строительной техники была полностью провалена.

— Сейчас главная головная боль дорожников — чем заменить высококачественную импортную технику, которую мы раньше поставляли из США, Канады и стран Евросоюза. Российских и китайских аналогов многих видов погрузчиков, перегрузчиков асфальта, ресайклеров просто не существует, — рассказал он «Известиям».

По его мнению, в обозримом будущем бояться коллапса парка спецтехники не стоит: до конца февраля прошлого года поставки шли бесперебойно, автопарки и заводы всех крупных компаний укомплектованы. Сейчас основная задача — удержать старых поставщиков из тех, кого можно удержать, и привлечь новых, уверен Алексей Андреев.

Экскаваторы зарылись Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Необходимо в кратчайшие сроки решить, чем и когда мы заменим поставки, которые раньше шли из Европы и США. Строительные компании должны знать, как долго им предстоит держаться до начала стабильных поставок, и, исходя из этого понимания, планировать работу заводов и использование спецтехники, — подчеркнул генеральный директор «Автобана» в беседе с «Известиями».

По его словам, часть моделей, которые прежде импортировались из недружественных стран, можно заменить китайскими аналогами. Многие образцы техники из Поднебесной достойно выдерживают конкуренцию с именитыми европейскими и американскими моделями, подчеркнул он.

— Заказать и оплатить китайскую технику мы можем, а с получением существует проблемы. Из-за ковидных ограничений в Китае до сих пор все грузовые порты забиты судами и паромами, их обслуживание и загрузка идет, мягко говоря, крайне медленно, — отметил Андреев.

Убрать препоны

Главная причина, которая тормозит поставки иностранной дорожно-строительной техники в нашу страну, — чересчур длительная и бюрократизированная процедура ее сертификации и получения ЭПСМ, считают эксперты.

Экскаваторы зарылись Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Необходимо убрать лишние препоны на пути техники, которая может быть поставлена в Россию по параллельному импорту, запасных частей к ней и расходных материалов. В противном случае, после того как имеющиеся в распоряжении строительных компаний оборудование выработает свой ресурс, дорожникам будет просто нечем строить новые и реконструировать уже существующее трассы, — уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Поставки техники из-за рубежа не отменяют необходимости работ по налаживанию ее производства в стране, подчеркивает он. Однако процесс может занять годы, а «стройка ждать не может», добавил Шапарин.

В Минпромторге на запрос «Известий» относительно ситуации с поставками в Россию иностранной дорожно-строительной техники оперативно ответить не смогли.