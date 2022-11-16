Стоп, кран: в России снизились объемы производства строительной техники

С начала 2022 года в России сократилось производство и экспорт дорожно-строительной техники . Темпы отгрузки экскаваторов-погрузчиков снизились на 52%, катков — на 28%, кранов-трубоукладчиков — на 17%, автокранов — на 4%. Об этом «Известиям» сообщили в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш). Из-за вынужденного поиска новых поставщиков комплектующих и изменения логистических цепочек выросли цены на детали для техники, добавили в организации. Эксперты видят в ситуации риск того, что зарубежные компании с помощью демпинга могут полностью вытеснить отечественную продукцию с российского рынка.

Нездоровая конкуренция

С начала 2022 года в России сократились отгрузки строительно-дорожной техники , рассказали «Известиям» в Росспецмаше. В первую очередь это связано с нарушениями поставок комплектующих, пояснили там. Сейчас производители активно ищут новых партнеров и прорабатывают логистику.

— По итогам девяти месяцев 2022 года отгрузки экскаваторов-погрузчиков снизились на 52%, катков — на 28%, кранов-трубоукладчиков — на 17%, автокранов — на 4% . Стоит отметить, что весной количество заказов на продукцию заводов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года резко сократилось, — отметили в организации.

Из-за нарушения путей поставок комплектующих цена на них повысилась, следовательно, подорожала и сама строительная техника , пояснили в Росспецмаше. Там считают, что это может сыграть на руку зарубежным компаниям .

— Иностранные организации не сталкиваются с такими проблемами и поэтому получили главное конкурентное преимущество: производители из ряда стран прибегают к демпингу . А это вредит развитию отрасли, — рассказали в пресс-службе организации.

Демпинг — искусственное занижение цен , иногда в ущерб себестоимости. Таким способом компании пытаются вытеснить конкурентов и закрепиться на новом рынке. Поэтому есть риск, что уже в ближайшем будущем зарубежные производители спецтехники не только полностью заместят ушедшие с российского рынка иностранные компании, но и существенно потеснят на нем отечественные заводы , считают в Росспецмаше.

Впрочем, произведенные в нашей стране машины во многом выигрывают в сравнении с импортными , подчеркнул владелец парка строительной техники Вячеслав Боткин.

— Наша строительная и сельскохозяйственная техника всегда пользовалась популярностью в Европе за счет своей надежности и высокой износостойкости . Например, в 2021 году отечественные гусеничные экскаваторы стали лидерами по продажам, обогнав производителей из Великобритании, Германии и Франции, — отметил эксперт. — Нашим заводам удалось избежать больших потерь за счет предоплаченных контрактов, которые были заключены в конце 2021 года.

Хотя дефицита комплектующих для техники нет, за счет усложнившихся процедур доставки детали заметно подорожали , подтвердил он.

— По ощущениям, цены в среднем поднялись на 20–30%. Сейчас капитальный ремонт грузоподъемного крана в зависимости от его параметров будет стоить от 400 тыс. до почти 600 тыс. рублей. На этом фоне могут подсуетиться китайские компании, предложив недорогие комплектующие и даже саму технику . Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке — качество у товара будет ниже, чем у отечественных аналогов , — подчеркнул Вячеслав Боткин.

Для развития строительно-дорожного машиностроения государству стоит активнее поддерживать российские заводы , считают в Росспецмаше.

— Важно защитить внутренний рынок от импорта за счет введения антидемпинговых мер и повышения ставок утильсбора . Нужно предусмотреть механизм предоставления производителям субсидий в виде грантов на развитие выпуска комплектующих для специализированной техники с объемом финансирования из федерального бюджета в 2022–2026 годах в размере не менее 10 млрд рублей ежегодно, — считают в ассоциации.

Эксперты отметили, что, несмотря на все проблемы, строительно-дорожное машиностроение не нуждается во введении механизма параллельного импорта . У отечественных компаний есть все необходимые ресурсы для замещения иностранной продукции.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

Техники впрок

По сельскохозяйственной технике проблемы ударили меньше — в ее производстве используется самый минимум импортных комплектующих . В целом с начала 2022 года отгрузки сельхозмашин в деньгах даже выросли — на 19%, до 168 млрд рублей.

— Большую часть производят в России, а комплектующие поставляются в основном из Белоруссии. Конечно, за последние два года выросли цены, примерно на 30%. Но тут несколько причин, в том числе пандемия коронавируса и подорожание металла, — сказал «Известиям» подмосковный аграрий Максим Хохлов.

Доля отечественных комплектующих в тракторах, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах составляет от 60 до 70%, а для почвообрабатывающей техники — 90% , сообщили в Росспецмаше.

— Отечественные производители выпускают сельхозтехнику в большинстве ключевых сегментов и занимают более половины внутреннего рынка, а по комбайнам и мощным тракторам удерживают лидирующие позиции , — отметили в ассоциации. — Имеющиеся мощности, которые в большинстве случаев недозагружены, позволяют удовлетворить спрос. Поставки тракторов малой и средней мощности идут в основном из Белоруссии.