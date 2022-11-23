Стройподряд: субсидию на лизинг спецтехники хотят увеличить вшестеро

Субсидию на лизинг дорожно-строительной техники хотят увеличить в шесть раз . В бюджете на это уже выделен 1 млрд рублей в 2023 году, депутаты Госдумы предложили добавить еще 5 млрд, выяснили «Известия». Как отметили эксперты, сейчас российские заводы оказались в сложной ситуации не только из-за кризиса, но из-за демпинга со стороны китайских компаний. Захватив долю рынка, иностранные компании могут резко повысить цены — поэтому эксперты призывают развивать собственное производство экскаваторов, бульдозеров, катков для укладки асфальта и прочего. Это позволит не только сохранить рабочие места, но и обеспечить безопасность строительства и ремонта дорог, подчеркнули специалисты.

Замещение импорта

На финансирование программы субсидирования лизинга дорожно-строительной техники в следующем году хотят выделить еще 5 млрд рублей — в дополнение к уже предусмотренному 1 млрд . Такое предложение направлено в Минпромторг, соответствующие поправки готовятся к федеральному бюджету, рассказал «Известиям» один из разработчиков проекта, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Речь о такой технике, как экскаваторы, бульдозеры, мини-погрузчики, катки для укладки асфальта, погрузчики, автогрейдеры, подъемные краны.

Строй-подряд Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Минпромторг рассмотрит инициативу, когда она поступит, сообщили в ведомстве.

По словам депутата, субсидирование направлено на повышение спроса — для стратегически важного импортозамещения . Допфинансирование позволит продать отечественную технику на 50 млрд рублей в следующем году, сказал он.

Российские производители оказались в сложной ситуации не только из-за кризиса, но и из-за демпинга со стороны китайских производителей, сказала член совета директоров лизинговой компании «Дельта» (входит в Объединенную лизинговую ассоциацию) Анна Сторожева. Компаниям из КНР позволяет уменьшить цены снижение курса юаня относительно доллара, пояснила она.

Ряд иностранных поставщиков зачастую продают товары по себестоимости — это и есть демпинг, подтвердили в ассоциации «Росспецмаш». При этом китайская спецтехника теснит российские аналоги не первый год , отметил профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Причина высокой конкуренции в том, что в КНР научились делать спецтехнику с хорошим соотношением цены и качества , пояснил он.

— Китайское оборудование и без демпинга в ряде сегментов дешевле российского, а во многих оно еще и качественнее. Однако поставщики из Китая могут мыслить стратегически и использовать сложную ситуацию в РФ для захвата позиций на рынке, предлагая дополнительные скидки и даже временно работая в минус, — сказал создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Он уточнил, что цены на часть позиций могут отличаться в два-три раза, а по некоторым нет альтернативы. Отсутствие эффективно развивающихся отечественных производителей спецтехники может привести к увеличению зависимости от ее поставок из других стран, считает директор продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

— В будущем нынешний демпинг со стороны иностранных компаний после роста зависимости может смениться резким ростом цены , — отметил он.

Это может привести к проблемам в работе инфраструктурных отраслей, потребителей техники, к росту их издержек и, как следствие, увеличению тарифов на услуги логистики, энергетики, строительства , подчеркнула Анна Сторожева.

— Внутри страны необходимо развивать конкурентоспособное производство спецтехники, чтобы не попасть в ценовую ловушку, — считает Сергей Зайцев.

Дорожное строительство для нашей страны с огромными территориями всегда было и будет актуальным, при этом от него зависят многие программы развития и освоения территорий, а также безопасность дорог и транспортная доступность нового жилья, подчеркнул эксперт.

Урвать момент

Прямое поддержание спроса может поспособствовать сохранению рабочих мест, занятости и объемов нынешнего выпуска продукции. Отсутствие стабильной и прогнозируемой ситуации вкупе со снижениями объемов в строительной отрасли уже повлияли на спрос на технику. Этот тренд будет сохраняться, отметил член генерального совета «Деловой России», совладелец маркетплейса строительных материалов «Орлан Системс» Алексей Мостовщиков.

Если на субсидирование лизинга строительно-дорожной техники будет выделено дополнительно 5 млрд рублей в 2023 году, то это решение окажет существенный мультипликативный эффект , сказали в ассоциации «Росспецмаш».

— Это не только поддержка производителей строительно-дорожной техники, но и значимая поддержка потребителей этой продукции — строительных и подрядных организаций. А значит, эффект распространится на всю экономику в целом, — пояснили там.

«Известия» направили запросы в Минфин и Минстрой.

Уход целого ряда крупных иностранных производителей спецтехники с российского рынка заставляет покупателей переориентироваться на отечественные модели машин , сказал сопредседатель комитета по строительству «Деловой России», акционер «Глимс-Продакшн» Алексей Долматов. По его мнению, сейчас один из тех моментов, когда можно использовать ситуацию и помочь российским производителям. Но для этого необходим и рост деловой активности, нужны меры для стимулирования перевооружения парка спецтехники и дорожно-строительной техники, добавил эксперт.

Но именно сейчас как никогда важно поддержать отечественные заводы, которые из-за перестроения логистических цепочек и поиска новых поставщиков комплектующих столкнулись с увеличением себестоимости производства техники, сказали в ассоциации «Росспецмаш». В это же время некоторые иностранные производители активно увеличивают собственную долю на российском рынке, зачастую продавая свою продукцию по ценам ниже себестоимости, подчеркнули в организации.