МИД РФ анонсировал встречу Лаврова с коллегой из Египта Шукри

Во вторник, 31 января, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его египетского коллеги Самеха Шукри. Об этом 30 января сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

«Завтра запланированы переговоры Сергея Лаврова с египетским коллегой», — говорится в сообщении.

Информации о деталях встречи не поступало.

27 января Лавров заявил, что Турция и Египет постепенно развиваются как самостоятельные и влиятельные политические центры. Он также отметил, что страны Запада не смогут остановить формирование многополярного мира, так как это объективный и неостановимый процесс.

Днем ранее глава российского МИДа прибыл с рабочим визитом в Эритрею. Президент страны Исайяс Афеворки лично встретил Лаврова.

23 января глава внешнеполитического ведомства России посетил Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Там ему предстояло встретиться с министром иностранных дел страны Наледи Пандором. Этот визит стал первым в «африканском турне» Лаврова.