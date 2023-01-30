Реклама
Прямой эфир
Мир
Австрия и Венгрия отказались отправлять оружие на Украину
Мир
Депутат рады указал на устранение офисом Зеленского нелояльных лиц из кабмина
Мир
В МИД Финляндии сообщили о неизменном желании вступить в НАТО вместе со Швецией
Политика
Песков заявил о работе президента над посланием к Федеральному собранию
Мир
Кириллов сообщил о найденном захоронении украинских биоматериалов в ЛНР
Мир
В США обеспокоились из-за позиции властей по поставкам оружия Киеву
Политика
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Мир
В Сербии заявили об отсутствии намерения продавать оружие Украине
Армия
ВС РФ поразили украинскую военную базу в Очакове
Туризм
Лоукостер «Победа» с 3 июня начнет летать в Бодрум
Спорт
Федерация тенниса Украины потребовала отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии
Мир
Президент Хорватии сравнил свою страну с цирковым пуделем ЕС

МИД РФ анонсировал встречу Лаврова с коллегой из Египта Шукри

В МИД РФ сообщили, что на 31 января запланирована встреча Лаврова с его коллегой из Египта Шукри
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во вторник, 31 января, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его египетского коллеги Самеха Шукри. Об этом 30 января сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

«Россия не считает себя врагом Запада»
Валдайская речь Владимира Путина — о неизбежной многополярности, самом важном десятилетии и угрозе ядерного конфликта

«Завтра запланированы переговоры Сергея Лаврова с египетским коллегой», — говорится в сообщении.

Информации о деталях встречи не поступало.

27 января Лавров заявил, что Турция и Египет постепенно развиваются как самостоятельные и влиятельные политические центры. Он также отметил, что страны Запада не смогут остановить формирование многополярного мира, так как это объективный и неостановимый процесс.

Днем ранее глава российского МИДа прибыл с рабочим визитом в Эритрею. Президент страны Исайяс Афеворки лично встретил Лаврова.

23 января глава внешнеполитического ведомства России посетил Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Там ему предстояло встретиться с министром иностранных дел страны Наледи Пандором. Этот визит стал первым в «африканском турне» Лаврова.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023