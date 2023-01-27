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Лавров отметил неспособность гибридных войн Запада остановить развитие новых центров политсилы
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Лавров отметил неспособность гибридных войн Запада остановить развитие новых центров политсилы

Министр Лавров: Будущие центры многополярности уже развиваются
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Формирование многополярного мира -— процесс объективный и неостановимый, поэтому гибридные войны, которые развязывают страны Запада, не смогут остановить развитие новых центров экономической и политической силы, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Хотя коллективный Запад, США, находящиеся полностью под контролем Америки НАТО и Евросоюз всё-таки пытаются обратить этот процесс вспять, — это тщетные усилия. Максимум на что они могут рассчитывать — это некоторое торможение объективного хода истории, — приводит «РИА Новости» 27 января слова министра по итогам визита в Эритрею.

По словам главы МИД РФ, никакие гибридные войны Запада, среди которых в том числе та, которую они развязали на Украине, не смогут остановить развитие новых центров экономической мощи, финансового и политического влияния.

«Такие страны как Китай, Индия уже по многим показателям перегоняют США. В качестве влиятельных, самостоятельных центров развиваются Турция, Египет, страны Персидского залива, Бразилия и другие латиноамериканские страны. Всё это — будущие центры многополярности», — подчеркнул Лавров.

Министр объяснил, что Африка является одним из наиболее серьезных центров с колоссальным потенциалом, поэтому Запад пытает сохранить в отношениях с континентом эксплуататорскую политику. Однако, «часы многополярной истории тикают в правильном направлении», резюмировал глава МИД РФ.

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