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Лавров указал на желание США и ЕС восстановить колониальную зависимость Африки

Лавров отметил желание Западных стран восстановить колониализм в Африке
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Призывы США и стран Европы к африканским государствам прекратить сотрудничество с Россией походят на попытки восстановить колониальную зависимость Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«В Африке, мы знаем, регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с Российской Федерацией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой они, Запад, понимают восстановление колониальной зависимости, по большому счету, но уже в новом виде», — приводит «РИА Новости» 27 января слова министра по итогам визита в Эритрею.

Африканский континент, по словам Лаврова, имеет колоссальный потенциал экономического развития, является богатейшим континентом с точки зрения природных ресурсов, которые «долгие столетия подлежали эксплуатации».

«Эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня», — отметил он.

Днем ранее Лавров заявил о готовности РФ удовлетворить потребности Эритреи в сфере обороны. По его словам, он обсудил с президентом Эритреи Исайясом Афеверки российские предложения по развитию промышленности страны и потребности Эритреи в оборонном секторе. Эти темы будут обсуждаться в перспективе на переговорах министерств экономики двух стран, сообщил министр.

23 января началось турне Лаврова по Африке. Министр начал поездку с визита в ЮАР, где встретился с главой южноафриканского МИДа Наледи Пандор.

Лавров также уже посетил Эсватини и Анголу, по итогам переговоров с президентом которой глава российского МИДа сообщил, что инициатива о создании валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе.

В июле 2022 года Лавров отмечал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Он заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.

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