Лавров заявил о готовности РФ удовлетворить потребности Эритреи в сфере обороны

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров 26 января заявил, что обсудил с президентом Эритреи Исайясом Афеверки российские предложения по развитию промышленности страны и потребности Эритреи в оборонной сфере.

«Обсудили экономику, добычу полезных ископаемых, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты, возможности морского и воздушного портов Массауа», — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с Афеверки.

Эти темы, по словам Лаврова, будут обсуждаться в перспективе на переговорах министерств экономики двух стран.

Российский министр также заверил, что Москва готова удовлетворить потребности Эритреи в сфере обороны.

23 января началось турне Лаврова по Африке. Министр начал поездку с визита в ЮАР, где встретился с главой южноафриканского МИДа Наледи Пандор.

Лавров также уже посетил Эсватини и Анголу, по итогам переговоров с президентом которой глава российского МИДа сообщил, что инициатива о создании валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе.

В июле 2022 года Лавров отмечал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Он заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.