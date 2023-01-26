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Лавров прибыл с рабочим визитом в Эритрею

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Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Эритрею. Об этом в четверг, 26 января, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Он прилетел в столицу страны Асмару, где у него запланированы рабочие встречи.

Президент Эритреи Исайяс Афеворки лично встретил главу МИД РФ, после чего они прошли в зал для переговоров, которые пройдут в закрытом для прессы режиме.

23 января началось турне Лаврова по Африке. Министр начал поездку с визита в ЮАР, где встретился с главой южноафриканского МИД Наледи Пандор. Лавров также уже посетил Эсватини и Анголу, по итогам переговоров с президентом которой глава российского МИДа сообщил, что инициатива о создании валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе.

Ранее, 27 декабря 2022 года, портал газеты The Times написал о начале новой борьбы за Африку. Отмечалось, что 22 африканские страны отказались осуждать РФ за спецоперацию по защите Донбасса на Генассамблее ООН, а в свете новых настроений Москва завоевывает всё больше симпатий на самом быстроразвивающемся континенте в мире.

Еще в июле того же года Лавров сообщал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Он заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.

Лавров также напомнил, что, несмотря на беспрецедентное давление Запада, африканцы не присоединились к антироссийским санкциям. Он отметил, что Россия ценит взвешенную позицию Африки

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