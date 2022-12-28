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Times предсказала России укрепление влияния на африканском континенте

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22 африканские страны отказались осуждать Россию за спецоперацию по защите Донбасса на Генассамблее ООН, а в свете новых настроений Москва завоевывает всё больше симпатий на самом быстроразвивающемся континенте в мире, пишет 27 декабря портал газеты The Times, утверждая, что началась новая борьба за Африку.

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«Россия, возможно, снижает обороты в военном отношении на Украине и всё больше теряет друзей на мировой арене, но она может рассчитывать на весомую поддержку в Африке, которая долгое время была ареной для игр великих держав. За последнее десятилетие, от Центральноафриканской Республики (ЦАР) до Судана, африканские лидеры стали значительно ценить принципиальную силу России», — пишет издание.

Автор публикации напомнил, что попытки Украины выступить инициатором гуманитарного снабжения зерном африканских стран и завоевать расположение их руководителей, могут оказаться бесполезными и несвоевременными. Попытки выставить РФ причиной бед в Африке уж точно не тренде. Как и усилия западных лидеров заручиться благосклонностью местных властей.

The Times допускает, что борьба за Африку уже проиграна. И вместо бывших колониалистов, симпатии континента на стороне России, Китая, а также Турции и стран Персидского залива.

Посол Кении в России Бенсон Огуту 23 декабря, ответил на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что африканцы не знают, где находится Донбасс и кто такой президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что отношения Найроби и Москвы плодотворно развивались со времен обретения Кенией независимости в 1963 году.

На следующий день российский лидер в ответ на слова главы европейской дипломатии сказал, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом. Он отметил, что у России «устойчивые, добрые, дружеские отношения с африканскими странами», и они продолжаются.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, 8 декабря прокомментировала высказывания Борреля об африканцах, посоветовав ему не мерять по себе людей.

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