Минобороны России располагает сведениями о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов, таких как метадон и амфетамин. Об этом 30 января на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«Министерством обороны России получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов — метадона, амфетамина. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач», — заявил Кириллов.

Он также рассказал, что США на территории Украины проводили эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией. По его словам, активные действия Минобороны РФ помогли остановить реализацию военно-биологических программ США на украинской территории.

24 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность военных за невыполнение приказов, побег с поля боя или из воинской части.

Необходимость принятия закона объяснялась его авторами — депутатами фракции «Слуга народа» — случаями дезертирства, неповиновения, отказа выполнять боевые приказы, пьянства и наркомании даже в боевой обстановке.

19 октября прошлого года украинский военнопленный Ренат Алиев рассказал, что половина военнослужащих в ряде частей запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» принимали наркотики. По его словам, в случае если запрещенные средства заканчивались, боевики употребляли кетамин из аптечек.

В мае экс-военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Белоусов рассказал, как участие в боевых действиях на стороне киевского режима сделало из него наркомана. Он отметил, что в какой-то момент бойцы его батареи начали употреблять настолько много, что стали неуправляемыми. Киевское командование даже попыталось их перераспределить, но ситуация не поменялась, поскольку наркотики из ВСУ не исчезли.

9 мая задержанные в Харьковской области бывшие участники карательных операций Украины против Донбасса рассказали, что в украинских военкоматах брали на службу людей с судимостями, а также алкоголиков, наркоманов и лиц, имеющих проблемы с психикой.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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