Зеленский подписал закон об ужесточении наказания военным за невыполнение приказа

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января подписал закон, ужесточающий ответственность военных за невыполнение приказов, побег с поля боя или воинской части. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно тексту закона, суды не смогут смягчать или выносить условные приговоры за неисполнение приказа, дезертирство, а также самовольное оставление воинской службы в условиях военного положения или боевой обстановки.

Помимо этого, увеличатся сроки наказания за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения.

Законопроект был подготовлен фракцией «Слуги народа» и направлен на подпись 13 декабря 2022 года.

Необходимость принятия закона объяснялась случаями дезертирства, неповиновения, отказа выполнять боевые приказы, пьянства и наркомании даже в боевой обстановке. На подписании закона настаивало военное командование во главе с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

Однако, как сообщает издание «Страна.ua», на Украине была создана петиция с просьбой к президенту наложить вето на закон. За сутки она набрала более 25 тыс. голосов.

В настоящее время на Украине началась новая волна мобилизации. В частности, самая масштабная мобилизация с начала конфликта проходит в Закарпатье, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром.

Согласно ряду сообщений, министерство обороны Украины собирается призвать до 100 тыс. новобранцев.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»