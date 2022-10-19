Украинский пленный сообщил о повальной наркомании боевиков «Азова»

Половина военнослужащих в ряде частей запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» принимали наркотики. Об этом 19 октября сообщил «РИА Новости» пленный Ренат Алиев, который находится в заключении.

«Процентов 50, может, больше», — так Алиев ответил на вопрос, сколько его сослуживцев принимали наркотические средства.

Он добавил, что наркотики в полк поставлял украинский военнослужащий. В случае, если запрещенные средства заканчивались, боевики употребляли кетамин из аптечек.

Информацию о том, что среди военнослужащих «Азова» были наркоманы, подтвердил заместитель начальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии подполковник Валентин Алтухов.

«Наркоманы, естественно, были, потому что низкий процент укомплектованности, и, если слишком низкий процент, просто-напросто бригаду не заводили на ротацию, поэтому качество отбора людей было невысокое. Поэтому попадались и такие люди», — объяснил он.

По словам старшины разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии старшего сержанта Виталия Катранича, его сослуживцы в большей части выпивали, но были и наркотики.

«Выпивали больше. Наркотики, когда на диверсионные (задания) выходили, принимали», — рассказал он.

Катранич пояснил, что после употребления амфетамина военнослужащие могли не спать по двое-трое суток.

Ранее, 16 октября, пленные боевики «Азова» сознались в убийствах мирных жителей в Мариуполе. Так, Ренат Алиев рассказал, что в начале апреля случайно убил в Мариуполе четырех граждан из снайперской винтовки Драгунова.

Тремя днями ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по преступлениям киевского режима. Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания в Мелитополе получил от должностных лиц актуальные сведения о результатах расследования противоправных действий ВСУ.

В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть масса свидетельств преступных действий ВСУ. Он также сообщил, что в Международный уголовный суд было направлено более 3 тыс. обращений о преступлениях против жителей Донбасса, однако они остались без внимания.

Спецоперация по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, продолжается.

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